VIDEO: ¡Se lo llevó de corbata! Captan momento exacto de volcadura de tráiler en carretera México-Pachuca

Durante la mañana de este lunes 2 de octubre se registró la volcadura de una tráiler sobre la carretera México-Pachuca a la altura de la comunicada Los Ángeles en Tizayuca, Hidalgo; la unidad iba cargada con hipoclorito de cloro y se dirigía hacía la Ciudad de México (CDMX).

En las imágenes se puede observar como la pesada unidad sufrió una volcadura sobre un auto compacto, afortunadamente no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, el conductor del auto blanco resultó gravemente herido, y fue trasladado al hospital.

Captan momento exacto en el que tráiler se impacta contra el auto compacto

En el video se muestra como el conductor del tráiler desvía su atención para tomar la palanca de velocidades, mientras que el vehículo de color blanco intenta rebasar a toda velocidad a otro transporte de carga.

Bastaron solo unos segundos para que el automóvil color blanco perdiera el control y se impactara contra un bolardo, provocando su regreso al carril, en donde el tráiler que transportaba 20 litros de cloro, se impactara contra este.

#VIDEO | ¡Momento exacto del #accidente!🛑



La pesada unidad con cloro volcó sobre un auto compacto dejando a su #conductor gravemente lesionado.



El chófer de la unidad pesada fue #detenido.https://t.co/MWzUc7IdOr pic.twitter.com/2kSFz8XTTX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2023

Cierran vialidad tras fuerte accidente en México-Pachuca

Después de que se reportara este accidente, algunas ambulancias llegaron al lugar de los hechos, mientras que los policías se encargaron de cerrar la vialidad a la altura de Los Ángeles en Tizayuca, Hidalgo.

A pesar de lo fuerte que fue el accidente registrado en la carreta México-Pachuca, no se registró ninguna víctima mortal; sin embargo, el conductor del auto compacto fue trasladado al hospital.

Por otro lado, el chofer de la unidad pesada fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la policía en Pachuca.