VIDEO: Brutal golpiza a enfermero en División del Norte; lo someten entre 4 para robarle su moto en CDMX

La inseguridad en la Ciudad de México (CDMX) quedó expuesta una vez más en un video que muestra la brutal golpiza que recibió un motociclista a plena luz del día. La víctima, identificada como Pavel Gervasio, de profesión enfermero, fue atacado por un grupo de cuatro personas que intentaron despojarlo de su vehículo en la avenida División del Norte.

El violento incidente ocurrió en el cruce con la calle Benito Juárez, en la colonia Espartaco de la alcaldía Coyoacán, y fue documentado en su totalidad, mostrando la cobardía y saña de los agresores.

“Me dijo que ya valió madres": Así fue el robo y golpiza en Divisón del Norte

Todo comenzó como un aparente conflicto vial que rápidamente escaló a un ataque directo. Pavel relató en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) cómo un sujeto a bordo de otra motocicleta le cerró el paso y apagó su vehículo.

“Se me cierra la moto, me apaga el switch, pues a lo que yo también me quedé sorprendido. La vuelvo a prender, me arranco y metros más adelante se me vuelve a cerrar y me dice que ya valió madres”, reveló Pavel.

Esa fue la señal para que comenzara la agresión. En el video se observa cómo el primer motociclista, junto a un hombre de playera verde, alcanza a Pavel y lo bajan a golpes de su moto.

La cobarde agresión: Cuatro contra uno en la colonia Espartaco

Lo que siguió fue una muestra de violencia desmedida. Mientras los dos hombres sometían al enfermero en el suelo, una mujer vestida con pantalón y blusa rosa se acerca, aprovecha la confusión para quitarle las llaves de la motocicleta y, no conforme con eso, también comienza a golpearlo.

Segundos después, una cuarta persona, otra mujer de playera blanca, se suma a la golpiza. “Había un chavo que traía una playera verde que decía que ya había valido madres, que me agarraran y todo. Entonces fue cuando quise arrancarme y se me aventaron varias personas encima para tirarme de la moto. Me tiraron a golpes y ya no me dejaron siquiera mover”, añadió la víctima.

La agresión ocurrió ante la mirada de varios transeúntes e incluso frente a una niña que viajaba a bordo de un taxi, del cual, según los reportes, descendieron tres de los cuatro atacantes.

“El pobre señor tenía su cara muy deforme": Enfermero tiene 3 fracturas en la cara

Dos comerciantes de la zona intentaron intervenir para detener la masacre, pero sus gritos fueron inútiles. "¡Ya, ya. Déjenlo ya!”, se escucha en el video, pero los agresores no se detienen.

“Trataba uno de gritar, de auxiliar, pero ahora sí que nadie se metió (…) Pues ya el pobre señor, cuando yo lo vi, tenía su cara muy deforme”, relató Gloria, una comerciante testigo del hecho.

Como resultado del ataque, Pavel sufrió tres fracturas en la nariz y lesiones de consideración en la boca. Sorprendentemente, los delincuentes no lograron llevarse la motocicleta. Pavel cree saber por qué: “Yo supongo que la moto no se la llevaron porque me eché a correr a tocar el timbre del C5. Fue cuando ellos huyeron, se siguieron”.

El enfermero ya levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y exige que se haga justicia para que sus agresores, plenamente identificables en el video, sean detenidos y este caso no quede en la impunidad.