Para María Eugenia, una mujer de 63 años que ha enfrentado la dura batalla contra el cáncer de mama en dos ocasiones, la realidad actual del sistema de salud en México se asemeja a una constante súplica por atención.

Su experiencia es un doloroso reflejo de la crisis que atraviesan miles de pacientes sin acceso a servicios como el IMSS o el ISSSTE, quienes se ven obligados a buscar alternativas en medio de la precariedad.

María Eugenia enfrenta una lucha contra el cáncer en un sistema de salud en crisis

La primera vez que María Eugenia libró la enfermedad fue hace dos décadas. Sin embargo, el año pasado, el cáncer reapareció, marcando el inicio de su segunda y más complicada contienda.

Ante esta desalentadora situación, su única opción fue recurrir a la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM). Sin embargo, desde hace cinco años, con la desaparición del Seguro Popular, FUCAM dejó de recibir financiamiento público.

La lucha por la vida: Pacientes con cáncer resultarían afectados por recortes presupuestales

El recorte del 20% en el presupuesto del INCAN agrava la escasez de recursos y medicamentos esenciales

Al no contar con seguridad social, su única esperanza era el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). No obstante, este año 2025, el INCAN sufrió un recorte presupuestario del 20% en comparación con 2024, lo que ha exacerbado la escasez de los recursos y medicamentos necesarios para tratar a los pacientes. La angustia de María Eugenia es palpable: “no hay lo que uno necesita y cuando uno tiene cáncer no tiene tiempo de dar esas vueltas”.

Esto ha significado que las pacientes ahora deben cubrir los costos de sus consultas, estudios y tratamientos. María Eugenia es un ejemplo de esta carga económica insostenible: “Ya va entre enero y julio unos 300 mil pesos”, afirma, y añade con pesar: “Ya tengo un montón de deudas adquiridas”.

Falsificación y desabasto de medicamentos: La realidad de pacientes con cáncer en Veracruz

Su caso no es aislado. En los últimos años, otras asociaciones dedicadas a la atención del cáncer han constatado que la crisis en los hospitales públicos para tratar esta enfermedad se ha desbordado.

El presupuesto destinado a la compra de medicamentos para pacientes con cáncer ha disminuido drásticamente. De hecho, el monto aprobado recientemente para este concepto es casi la mitad de lo que se destinó en 2013, registrando una caída del 19%. Esta reducción presupuestaria tiene una consecuencia directa y devastadora para los enfermos: “Lo que va a pasar con las pacientes es que están disminuyéndoles su oportunidad de vida”, señalan las organizaciones.

Las pacientes recurren a solidaridad ciudadana ante la carga económica y la falta de apoyo gubernamental

Luchar por sobrevivir al cáncer tiene un costo que, en el caso de María Eugenia, parece inalcanzable. Necesita una terapia específica cuyo costo asciende a 100 mil pesos mensuales, y debe recibirla durante tres años. Una cifra que, para ella, es simplemente inabordable: “no hay dinero que alcance”.

Hospital Infantil de México: Entre la esperanza y la incertidumbre por recortes presupuestales

En un acto de desesperación, pero también de fe en la humanidad, María Eugenia ha optado por habilitar una colecta de fondos a través de internet. Su esperanza reside en la solidaridad de los ciudadanos mexicanos, pues ha perdido la confianza en las promesas de un gobierno al que considera responsable de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud.