Una mujer de aproximadamente 40 años de edad sufrió un accidente en el que su auto cayó al cubo de un elevador para vehículos en un edificio de la Ciudad de México (CDMX), el momento en el que ella está atorada mientras intentan rescatarla quedó grabado en un video.

Los servicios de emergencia, liderados por los miembros del H. Cuerpo de Bomberos, acudieron a la dirección 85 de la calle Mina, en la colonia Guerrero, para atender la situación, procurando que la mujer saliera bien librada del accidente.

#TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Una mujer intentaba estacionar su coche en el condominio donde vive, en la colonia Guerrero, cuando el elevador de autos se desplomó un piso. Ocurrió en la calle de Mina, casi con Paseo de la Refoma. Bomberos, Protección Civil y ERUM llegaron al lugar y trasladaron a la conductora a un hospital. #AztecaNoticias

Después de ser rescatada, la conductora, de aproximadamente 40 años, fue llevada a un hospital para ser examinada médicamente. Un video del incidente, compartido en las redes sociales, muestra cómo el automóvil de color rojo quedó parcialmente dentro del hueco del elevador.

¿Cómo llegaron la mujer y su auto a caer en elevador en CDMX?

Increíblemente, la mujer experimentó una situación inusual cuando su automóvil cayó en el hueco de un elevador para vehículos en un inmueble, durante la noche del jueves.

Según los informes, una mujer intentaba estacionar su automóvil en el condominio, pero el elevador para automóviles se derrumbó. Los residentes del edificio en la colonia Guerrero acudieron a ayudarla después de escuchar el impacto.

Minutos más tarde, llegaron los bomberos, el personal de Protección Civil y los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes lograron rescatar a la conductora.

Luego del rescate, la mujer fue atendida a bordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas en espera de ser trasladada a un hospital para una mayor revisión.

