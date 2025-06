Afectaciones por lluvias en CDMX y Edomex; alternativas viales

¡La lluvia no para! Severas inundaciones dejaron las lluvias de esta tarde de este lunes 16 de junio, en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex); Protección Civil emitió alertas para las precipitaciones en la entidad, particularmente en 10 alcaldías donde habrá más afectaciones, así que no guardes el paraguas y conoce las alternativas viales para que no llegues tarde.

Inundación en Paradero de Pantitlán

Se registró serias afectaciones por inundaciones en el puente bajo del Eje 1 Norte y Canal de Río Churubusco, en las inmediaciones del paradero de Pantitlán, por lo que las autoridades realizaron una reducción de carriles en la zona.

También hay inundaciones sobre Circuito Interior a la de Calz. de Guadalupe al Oriente, por lo que personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agilizó la vialidad para evitar más pescases, si todavía tenías planeado circular por esa zona, te recomendamos la alternativa vial que es Eje 3 Norte.

#PrecauciónVial | Inundación en Circuito Interior a la altura de Calz. de Guadalupe al Oriente, personal de #Tránsito de la #SSC agiliza la vialidad para evitar percances, personal de @SEGIAGUA labora para bajar el nivel del agua. #AlternativaVial Eje 3 Norte. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/jq7KNa3iVV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2025

Mientras que en Talleres Gráficos y Calle Uno, oficiales de tránsito de la SSC se encuentra agilizando la vialidad y auxiliando a los conductores por severos encharcamientos en la colonia Agrícola Pantitlán en la alcaldía Iztacalco. Como alternativa vial puedes utilizar Avenida Guadalupe.

Hasta el momento solo se registra un lento avance sobre por encharcamiento en Circuito Interior a la altura de Av. Oceanía al Sur, en la alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa vial puedes utilizar Eje 1 Norte.

Las calles de la capital del país siguen con inundaciones como en Eje 6 Sur y Pachicalco, inmediaciones de la Central de Abasto en la alcaldía Iztapalapa, como alternativa vial puedes tomar Canal de Tezontle. Las autoridades recomiendan evitar la zona.

Alerta naranja en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que se activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco