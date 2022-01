VIDEO: Niño pone uñas acrílicas para ayudar en operación de su hermano

Con tan solo nueve años de edad, el niño Gabriel Aarón Quimbar originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas ayuda en el negocio familiar y lo hace poniendo uñas acrílicas, pero con el objetivo de ganar dinero para una operación que requiere hermano menor.

Gabriel cobra 150 pesos por el trabajo que realiza y busca ahorrar todo lo posible para apoyar a su familia y sobre todo a su hermano Bryan de cuatro años quien requiere de una operación testicular.

El pequeño Gabriel se dio a la tarea de trabajar a lado su madre colocando uñas de acrílico en el salón familiar para juntar algo de dinero para la cirugía.

La historia del niño se hizo viral en redes sociales rápidamente, al grado de cada vez son más las mujeres que acuden para que Gabriel trabaje con ellas y así apoyar esta noble causa.

Blanca Guzmán, maestra de uñas y madre del pequeño indica que el pequeño Bryan requiere de una cirugía testicular.

“No sabemos realmente cuantas vayan a ser, si dos tres (cirugías) estamos en espera aún, ya que no hemos tenido para solventar los gastos y llevarlo a Monterrey, con el médico que nos está esperando pero ahora el anuncio en Facebook y esto trascendió sin esperarlo y ahora él cobra 150 por un trabajo que tiene una técnica que encuesta mucho más, pero es el precio que él consideró para apoyar a su hermano”, relató la mujer.

Aunque el área de trabajo de Gabriel es algo incómoda por su estatura, él siempre mantiene una sonrisa para con sus clientas, realizándoles un gran trabajo.

Gabriel pone uñas con entusiasmo y por su hermano

El pequeño Gabriel relata lo que le dicen sus clientas sobre su trabajo y la causa que lo motiva:

“Me dicen que todo va salir bien, que no va pasar nada malo, que ellas me van a estar apoyando y hay unas que si me han apoyado a ahorrar todo lo posible y yo lo quiero seguir ayudando e intentar ahorrar todo lo posible para ahorrar en su operación”, indica el pequeño.

Blanca Guzmán, asegura que “ha sido difícil sigue siendo difícil, como madre quisiera agarrarlo y llevármelo ya pero no se puede, y toda la familia estamos unidos apoyándolo ahorita”, indicó.





Además de trabajar en la colocación de uñas de acrílico, la familia Quimbar Guzmán, está organizando diferentes cosas para recaudar fondos para el pequeño Bryan.

El padre de Gabriel, Víctor Quimbar, se muestra agradecido con quienes han cooperado con su causa pues para él es complicado atender al niño más pequeño de la casa y trabajar al cien por ciento.

Para los interesados en apoyar esta causa, pueden acudir a la calle Aquiles Serdán 4411 en la colonia Campestre o pueden comunicarse el teléfono 867-285-95-69, para una previa cita y ser atendidos personalmente por Gabriel.