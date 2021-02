VIDEO: Obispo dice que “usar cubrebocas es no confiar en Dios”

Las autoridades sanitarias en México han informado, en repetidas ocasiones, que el uso del cubrebocas es indispensable para disminuir los contagios de Covid-19; sin embargo, el obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez dijo que “usar el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”.

“Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, porque no soy inmune a nada, pero yo generalmente así como ven en mi rostro así ando casi siempre”, dijo el obispo, haciendo alusión a que en su rostro se notaba la ausencia de este objeto de prevención.

Comentó frente a los feligreses que no usar cubrebocas no era presunción, sino gracia de Dios, aunque aclaró que no les pediría que se lo quitaran.

Durante su homilía celebrada en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, declaró que la religión católica ha sido muy importante para que las personas soporten el encierro y el distanciamiento social provocados por la pandemia de Covid-19.

“Vamos a pedirle a Dios que esto ya pase, deseo fuertemente pronto poder verlos a ustedes sin esa cosa que traen en su cara, lo deseo fuertemente”, añadió el funcionario religioso.

Antes de que finalizara la ceremonia religiosa, aseguró que “ha faltado fe en Dios para pedirle que detenga la pandemia, en misa, en la oración personal y en la oración con la familia”.

“Jesús dice en una parte del Evangelio ‘pidan y se les dará’, tal vez nos está haciendo falta pedir con fe. Les pregunto, ¿le estamos pidiendo a Dios con fe que esta pandemia pase? ¿nos hemos arrodillado? No en la cama, ni sentado en un sofá, no, de rodillas en tu casa y en cuanto puedas aquí en Jesús Sacramentado”, concluyó.

Estas no son las únicas declaraciones de un miembro de la iglesia católica que han causado polémica, pues en el pasado, el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se viralizó en redes sociales después de asegurar que detrás de la pandemia había otros intereses.

“La pandemia de coronavirus es un trabuco para dominar a los pueblos”, dijo y minimizó la peligrosidad del virus al sugerir que podía curarse bebiendo té de guayaba.

Sobre la petición que ha hecho el gobierno de usar mascarilla y quedarse en casa el mayor tiempo posible, el cardenal comentó que “todo el día: ponte el cubrebocas, ponte cubrebocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue y la gente se la cree”.