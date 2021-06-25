VIDEO: Nacen dos pandas bebés en el zoológico de Tokio

La panda gigante Shin Shin generó un gran revuelo en el zoológico de Ueno, Tokio, después de dar a luz a dos pandas bebés, las primeras crías que nacen en esas instalaciones en cuatro años.

Los pandas bebés nacieron con una diferencia de una hora y media, hasta el momento su sexo no ha sido determinado y se espera que en algunos días se les ponga un nombre.

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De acuerdo con Reuters, una de las crías pesó 124 gramos al nacer, de la segunda todavía se desconoce este dato. Además, los dos pandas son muy pequeños, su tamaño equivale a la mano de un adulto.

Este nacimiento quedó registrado en un video, el cual fue compartido en YouTube por el zoológico de Tokio, donde se observa el momento exacto en que la panda da a luz a la primera cría, que inmediatamente toma para protegerla.

“Todo el personal está trabajando en conjunto para observar y proteger a la madre panda y a las crías”, afirmaron los miembros del zoológico, quienes se encargarán del cuidado de los nuevos integrantes.

Por su parte, Katsunobu Kato, secretario jefe del gabinete de Japón, dijo que el nacimiento de los pandas bebés es “una noticia muy feliz” para el país asiático.

“Creo que todos en el zoológico están haciendo todo lo posible, día y noche, para mantener saludable a la familia de pandas, espero que todos los cuiden cálidamente y en silencio”, añadió Kato.

La panda Shin Shin ya había sido madre en 2017

Shin Shin nació en un centro de conservación de pandas gigantes localizado en China en 2005; sin embargo, y hace diez años llegó al zoológico de Tokio donde ha permanecido en exhibición.

|Crédito: Reuters

En 2017, Shin Shin tuvo descendencia por primera vez, junto a un panda macho llamado Ri Ri, ambos se convirtieron en padres de Xiang Xiang.

A principios de junio de este año, la panda gigante mostró signos de gestación, por lo que fue retirada de las zonas donde los visitantes del recinto podían observarla.

Shin Shin tuvo una cría en julio de 2012, pero murió de neumonía solo seis días después. Con este doble nacimiento, se espera que haya una avalancha de visitantes para conocer a los pandas bebés.

Según Reuters, la reproducción de un panda en cautiverio es complicada, debido a que las hembras entran en celo solamente una vez al año y llegan a ser exigentes con sus parejas.

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