¡Desgreñó a conductora! VIDEO registró agresión de pasajera a taxista por precio excesivo de taxímetro en Tabasco

En Villahermosa, Tabasco, el pasado viernes 21 de junio, una pasajera de servicio de taxi agredió físicamente a una conductora por la excesiva tarifa que marcó el taxímetro digital. La mujer agresora no estaba de acuerdo con el precio, por lo que se quiso bajar sin pagar. En medio de la discusión, la atacante detalló que era trabajadora de la Secretaría de Movilidad, por lo que levantaría una queja.

“No me interesa, bájeme usted, bájeme. Bájeme, pues, porque yo no voy a dónde usted me quiera llevar, es mi tiempo, es mi persona”, gritaba con enojo la pasajera, al tiempo en el que la conductora decía que la maltratara todo lo que quisiera, pues estaba registrando en video toda la agresión.

“Uste me dijo que trabaja en Movilidad, entonces si de verdad trabaja en Movilidad, debería saber cómo funciona eso, usted se va a meter en un problema cuando lo vea, escúcheme señora, ya vio y le estoy grabando que me maltrató", detalló la conductora al tiempo en el que la viajante reclamó que no la llevara ahí, pues ese no era el destino del servicio.

Mientras la discusión y las agresiones continuaban en el interior del vehículo por el uso de la plataforma, la taxista solicitó apoyo.

Por los hechos que se observan en el video, la Secretaría de Movilidad inició una investigación, asegurando que la mujer agresora no es su empleada y que tras lo sucedido se está buscando una conciliación entre ambas partes; pese a las quejas, sostienen que su aplicación taxímetro no tiene fallas.

#Tabasco | ¡Pasajera desgreña a conductora de #taxi!



La agresora estaba inconforme por el #precio del taxímetro y dijo que era trabajadora de la Secretaría de Movilidad para intimidar a la conductora, lo cual era falso.



Ya hay una investigación.



Usuarios, molestos por los altos costos

A decir de usuarios que ocupan este servicio, señalan que con el arribo del taxímetro digital se han elevado considerablemente los costos de los viajes.

“He visto que en un corto periodo, tramos cortos suelen cobrar tarifas muy altas a lo normal”, explica el usuario Adrián Cruz.

Del otro ‘lado de la moneda’, los taxistas que prestan estos servicios señalan que es culpa de la aplicación que los costos se eleven rápidamente.

“Inicia, y si se fija, estamos parados y ya marcó 23 metros”, señaló la falla uno de los prestadores del servicio.

Ramón López, representante legal de ‘Taxi Plus’, compartió su postura sobre la agresión a la taxista y señala como culpable a la aplicación de cobro.

“Ahí faltó un poquito de conciencia tanto de parte de la usuaria como de la conductora, se fue afuera de los límites. Todo esto lo genera la aplicación mal desarrollada, que le falta mucho”, explicó Ramón López.