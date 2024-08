Protagonizan violenta pelea en festival musical en Baja California; hombre inconsciente fue salvajemente pateado

El famoso festival musical del norte de México, Baja Beach Fest 2024, fue el escenario de una violenta pelea donde participaron hombres y mujeres el pasado 10 de agosto en las playas del ‘Rosarito', Baja California; durante la salvaje golpiza, un hombre quedó inconsciente en el piso y, a pesar de estar indefenso, fue pateado varias veces en la cabeza.

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza y se hicieron vírales en redes sociales, se observa el momento en el que dos hombres intercambian golpes; sin embargo, en un descuido, uno toma ventaja y con un fuerte impacto logra noquear a su rival. Ya estando en el suelo y sin poder responder a la agresión, el sujeto que se encuentra tirado es salvajemente golpeado, ante el asombro de las personas que graban el altercado.

Tras esta situación, algunas mujeres que observan la brutalidad de los golpes deciden intervenir para detener el combate; sin embargo, esto desata la ira de otras mujeres y, lo que inició como una pelea de dos hombres, terminó como una ‘batalla campal’. El metraje, que dura menos de un minuto, se corta cuando las jóvenes intercambian una serie de golpes a un costado del hombre que quedó noqueado.

#BajaCalifornia | En pleno festival de musica, un hombre patea varias veces en la cabeza a un joven que estaba inconsciente y se desató una riña entre los asistentes.#Autoridades dicen que no recibieron ningún reporte.@ArgeliaCastel nos cuenta en Hechos #PrimeraLínea. pic.twitter.com/1hSQEJjlCr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2024

Desmienten muerte de joven agredido

En redes sociales, usuarios señalaron que tras el incidente en el festival musical, el joven que fue golpeado había perdido la vida; no obstante, de acuerdo a corresponsales, la Fiscalía del Estado desmintió esta versión; sin embargo, no existe un comunicado oficial, pues no se levantó ninguna denuncia por la agresión.

¿Qué detonó la pelea?

De acuerdo con datos preliminares, esta pelea se habría iniciado después de que el agresor tuvo fricciones previas con la víctima, por lo que después de pasar de los insultos, se lanzaron a los golpes.

Ante esta situación, en redes se solicitó dar con el paradero del agresor; no obstante, mientras no se realice la denuncia, no se podrá avanzar en las investigaciones.