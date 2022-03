VIDEO: Niño se aferra y se salva de salir disparado de auto en Puebla

Un motociclista logró captar en video el momento en el que y niño estuvo a punto de sufrir un terrible accidente al salir de un auto en movimiento en Puebla.

Aunque en realidad el pequeño sí se salió del auto, logró sujetarse de la puerta trasera mientras que el motociclista dio alcance al auto para avisar que de la unidad colgaban los pies del niño.

El pasado 20 de febrero, Aldo Enrique Castillo Hernández salió de su domicilio ubicado en la colonia San Antonio Abad, en Puebla, sin imaginar que horas más tarde sería testigo de un hecho fuera de lo cotidiano.

Como todos los días se dirigió a la escuela y tomó la ruta de siempre: el bulevar Xonacatepec. Sin embargo, a unos minutos de haber salido de su domicilio un hecho inesperado se cruzó en su camino.

¿Qué pasó con el niño y el auto?

Eran las 11:30 horas cuando en el cruce de bulevar Xonacatepec y avenida Manuel Rivera Anaya y avenida Las Torres ocurrió todo.





“Me dirigía a la escuela hacia Ciudad Universitaria cuando me percaté de esta camioneta que tenía la puerta abierta, traté de avisar cómo pude pero solo por el tiempo pude avisar con las luces altas”, relata Aldo.

El joven de 20 años quedó sorprendido al ver que un menor salía de la camioneta, quien se aferró a la puerta de esta la unidad.

En ese momento Aldo entró en acción para evitar un percance mayor debido a que la seguridad del menor estaba en riesgo.

“Traté de acercarme lo más posible hacia la camioneta hacia la puerta para que otro coche no pudiera rebasar y afortunadamente pues ni a mí me pegó ni el niño sufrió otra lesión y otro coche no se pegó"

Todo esto quedó registrado en video el cual el joven compartió en su cuenta de tik tok y que ya alcanza mas de 8.6 millones de visitas.

Aquí el momento en el que ocurrió el incidente: