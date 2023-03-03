VIDEO: Rescatan a perrito casi un mes después del terremoto en Turquía

Casi un mes después del terremoto en Turquía un rayo de luz apareció, cuando un grupo de personas encontraron con vida a su perro, quien permaneció entre los escombros durante tres semanas sin agua ni alimento.

Los dueños del perrito, de nombre Aleks, escucharon sus ladridos entre los escombros, por lo que pidieron ayuda a un grupo de rescatistas que se encontraban en el lugar, quienes hicieron las labores para sacarlo.

#Turquía | ¡𝗨𝗡 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗚𝗥𝗢, 𝗨𝗡𝗔 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗡!



¡Este perrito llamado #Alex fue rescatado con vida a un mes del #terremoto! Fueron los dueños quienes dieron aviso a rescatistas tras escuchar sus #ladridos. 🐕🐾 ¡HAY ESPERANZA!



Nos cuenta @_otomartinez en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/K2oe9NtF2v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

Los socorristas tardaron alrededor de dos horas en sacar al perrito que se encontraba debajo de kilos de piedra de lo que alguna vez fueron las paredes de su casa.

El rescatista Osmat Polat describió el rescate como “un verdadero milagro” pues el perrito pasó 23 días debajo de los escombros sin agua ni comida.

Tras el rescate, el perrito Aleks fue llevado con un médico veterinario, quien determinó que aunque había perdido mucho peso pero se encontraba en buen estado de salud.

El inesperado momento sucedió en Hatay, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto en Turquía, el cual dejó un saldo de al menos 52 mil muertos, 110 mil heridos y más de 150 mil edificios derrumbados.

Rescate de animales tras terremoto en Turquía

Durante la fase de rescate tras el terremoto en Turquía y Siria, los equipos de emergencia no se olvidaron de las mascotas y en cada oportunidad que tuvieron sacaron a perros y gatos que habían quedado atrapados.

Varios videos de rescates de animales se volvieron virales en las redes sociales. A los socorristas no les importó exponer sus vidas con tal de sacar a los animales de entre los restos de edificios y casas.

En Hatay, miembros de la Federación por los Derechos de los Animales (HAYTAP) instalaron refugios improvisados para tratar a los animales heridos y unirlos con sus familias.

Los animales cuyos tratamientos se completaron fueron entregados a sus dueños y aquellos cuyos dueños no pudieron ser encontrados fueron llevados a las oficinas de HAYTAP en Bursa para un control médico adicional o para ser adoptados.

Con información de Reuters