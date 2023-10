VIDEO: Eclipse solar es visto desde un avión y muestra cómo oscureció el cielo

El sábado 14 de octubre, México vivió un eclipse solar nuevamente y fue perceptible desde varios puntos de la República; en algunos estados privilegiados, el astro rey dibujó un espectacular “anillo de fuego” debido la cobertura casi total por la luna, por lo que en redes sociales empezaron a circular miles de videos del suceso.

Uno de los videos virales que más repuntaron en esta fecha, no solo en México sino en varios puntos de Estados Unidos y Sudamérica, fue el de un eclipse visto desde un avión, pues la grabación muestra el momento exacto en el que la luna cubre completamente al Sol y deja en las penumbras cientos de kilómetros.

Cabe mencionar que este video viral fue grabado en el 2019 y no fue en esta región del planeta; sin embargo, sirve para apreciar cómo se ve un eclipse total de Sol desde un avión y no tiene desperdicio, pues en cuestión de segundos, el cielo se llena de oscuridad, pero en el horizonte se alcanza a ver la luz del día de la zona donde no cubrió por completo el eclipse.

Video del eclipse solar visto desde un avión

A miles de pies de altura y con todas las nubes por debajo del avión, la grabación fue desde la ventanilla derecha e incluso se alcanza a ver una de las alas, con el Sol a lo lejos iluminando el planeta; sin embargo, desde que comienza el video se ve cómo desde el lado derecho ya hay oscuridad y se va acercando poco a poco.

Así se ve un eclipse total desde un avión ✈️.

Video tomado en el 2019.pic.twitter.com/vs8wK8rzl6 — Cerebro Digital (@digitalcerebro) October 14, 2023

De pronto, el eclipse solar finalmente llega a la zona de la aeronave y deja una postal icónica, considerada como un auténtico privilegio para las personas apasionadas por los eventos astronómicos, pues por cuestión de segundos se hizo de noche en un perímetro de miles de kilómetros.

Lo mejor del momento fue cuando progresivamente se hace de día otra vez, pues entre lo breve del eclipse y la velocidad del avión, la oscuridad solo estuvo presente por unos momentos.

¿Cómo se vio el eclipse solar desde México el 14 de octubre?

Por otro lado, para México la zona del sureste fue el escenario del evento astronómico más importante del año, fue aquí donde se pudo apreciar el fenómeno conocido como “anillo de fuego”, en el que la Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, dando lugar a un contorno anaranjado que deslumbró a miles de personas y que es conocido como eclipse solar anular.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

Un eclipse solar anular no se volverá a ver en México hasta el año 2056; sin embargo, el próximo 8 de abril de 2024, en algunas zonas de México se podrá ver un eclipse total de Sol, algo que no se ve desde 1991 y que dejará en completa oscuridad a los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, principalmente.