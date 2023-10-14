Un eclipse solar anular cruzará este sábado 14 de octubre 2023 por las regiones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Este será visible en diversas partes de Estados Unidos, muchos países de América del sur, Latinoamérica y por supuesto en México por lo que millones de personas del hemisferio occidental podrán experimentarlo.

En Fuerza Informativa Azteca te contamos cómo se forma un eclipse solar y cuánto dura.

¿Cómo se forma un eclipse solar y cuánto dura?

Conforme a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un eclipse solar se forma cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol por lo que se proyecta su sombra sobre la Tierra. Lo anterior hace que durante algún momento del día, la Luna se mueve por delante del Sol y esto hace que se ponga oscuro durante unos instantes.

Un eclipse total de Sol se produce aproximadamente cada año y medio en alguna parte del planeta, mientras que un eclipse parcial, es decir cuando la Luna no cubre completamente al Sol, se produce al menos en dos ocasiones por año, en algún punto de la Tierra.

Prepárate para el eclipse anular de 2023 ☀️ 🌑 🌎



El sábado 14 de octubre, un eclipse solar anular será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Sudamérica y Centroamérica: https://t.co/z9FnovGIFO pic.twitter.com/8FJk9Ni9Ro — NASA en español (@NASA_es) October 10, 2023

¿Qué se observa durante un eclipse solar anular?

Científicos, astrónomos y hasta aficionados al espacio se encuentran muy entusiasmados ante la inminente llegada de un eclipse solar anular que se podrá apreciar en territorio mexicano. Se trata de una oportunidad única, no solo por el espectáculo de este tipo de fenómenos sino por la oportunidad para los expertos acerca de estudiar la corona solar.

Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna cubre al centro del Sol y durante ese lapso de tiempo, se forma un anillo de luz solar que se puede apreciar alrededor del “Astro Mayor”. El próximo 14 de octubre 2023, un eclipse solar anular cruzará por las regiones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en donde se podrá disfrutar de este impresionante espectáculo gracias a la majestuosidad del sistema solar.

¿Cuánto dura un eclipse solar de "anillo de fuego"?

La NASA señala que cuando el disco del Sol se encuentra completamente bloqueado por el disco de la Luna, momento al que se le conoce como totalidad, puede durar hasta ocho minutos en cualquier lugar de la Tierra a lo largo de su "trayectoria de la totalidad".

Sin embargo, por lo general un eclipse solar anular, cuenta con una “totalidad” que dura de entre dos a tres minutos como máximo.

¡Ya solo falta una semana para el #eclipse anular!



Si planeas tomar fotos de este espectacular evento, haz varias pruebas con anticipación; aquí te daremos algunos tips.



Además, la #Luna tendrá una cita con #Venus, antes de su encuentro con el #Sol#AstronoFIA con @Carlosotor pic.twitter.com/5AdautpQL0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

¿Qué efectos tiene el eclipse solar anular en la Tierra?

Sumando al peculiar espectáculo que se puede apreciar en la Tierra durante un eclipse solar anular se producen una serie de efectos en nuestro planeta. Los espectadores del anillo ardiente durante un eclipse solar anular podrían experimentar una serie de sensaciones como la baja de la temperatura en el ambiente debido al “bloqueo” momentáneo del Sol.

A la par del clima, también se puede apreciar la reacción de la vida silvestre ante la súbita desaparición del Sol. Algunas aves como cigarras o pájaros podrían dejar de “cantar”, pero otras como los búhos y los halcones, podrían salir ante la oscuridad. Otros animales, como los del zoológico podrán adoptar sus “comportamientos nocturnos” mientras el cielo se oscurece ya que pueden regresar a sus refugios o comienzan con sus llamados nocturnos.

Un eclipse solar anular también tiene un impacto en la ionosfera ya que mientras la radiación del Sol disminuye, la densidad de los electrones se reduce, por lo que se pueden generar anomalías en los sistemas de comunicación, de navegación y sobre todo en radio y los GPS.