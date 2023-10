Sobreviviente de la masacre en el festival de Israel relata cómo se salvó: “Me estaban disparando”

La guerra que está viviendo Israel contra el grupo terrorista de Hamás está dejando cientos de muertos todos los días y tiene a la franja de Gaza en una zona de devastación. La primera prueba de ello ocurrió el sábado 7 de octubre, cuando se estaba llevando a cabo el festival de música electrónica “Tribe of Nova” y comenzaron los ataques.

Este evento, localizado en el desierto del Neguev, cerca del kibutz Reim, fue el primer punto de ataque por parte del grupo que se infiltró en Israel, donde arribaron decenas de extremistas palestinos para asesinar y secuestrar a decenas de ciudadanos israelíes.

El equipo de Hechos AM entrevistó a una de las personas que estuvieron presentes en el festival y que vivió los primeros bombardeos y ataque por parte de Hamás, por lo que platicó para México sobre la brutalidad del suceso.

Sobreviviente platica cómo fue el ataque terrorista de Hamás al festival de música en Israel

Se trata de Amir Ben Matan, quien describió cómo los altoparlantes del festival interrumpieron la música e informaron sobre los ataques con cohetes desde Gaza. En ese momento, los asistentes empezaron a dispersarse hasta que el pánico se apoderó de la mayoría, al ver llegar a los terroristas armados.

“Estábamos bailando y de repente la música paró. Hubo un anuncio de que habían lanzado cohetes desde Gaza, pero dijeron que no había que entrar en pánico todavía. Nos fuimos a nuestro coche, había una larga fila, entonces mis amigos y yo decidimos esperar. Después de una hora empezó a avanzar y, a los 10 minutos, las personas salieron de sus coches y empezaron a correr”, comenzó a describir el ciudadano israelí.

“Finalmente pudimos llegar a nuestro coche, pero entonces sí vimos correr a muchas personas en pánico, así que empecé a correr por mi vida. Perdí a mis amigos y empezaron a disparar en mi dirección. Escuché balazos y comenzaron a venir hacia mí" Amir Ben Matan, ciudadano de Israel para Hechos AM

El Festival de Música “Tribe of Nova” fue el primer lugar de Israel donde se dieron los ataques del grupo terrorista Hamás | RONEN ZVULUN/REUTERS

Ataque al festival Nova de Israel: Sobreviviente se tuvo que esconder entre los arbustos

Posteriormente describió cómo empezó a ver la masacre originada por el grupo terrorista, pues en medio de su carrera por huir, vio cómo las personas estaban siendo balaceadas sobre el campo abierto, por lo que optó por esconderse, con el miedo apoderado de su cuerpo.

“No sabía qué hacer, me detuve un momento y vi que muchas personas estaban siendo masacradas en el campo, entonces decidí no seguir corriendo por ahí. Vi un arbusto de mi lado izquierdo y decidí esconderme ahí por una hora junto a otras personas. Dos policías llegaron y nos dijeron que no podíamos permanecer ahí, entonces empecé a bajar por el camino, vi un cuerpo y empecé a correr. No me sentía seguro, entonces otra vez me escondí en un arbusto durante dos horas”.

Y desde entonces y hasta el momento, Israel reporta más de 6 mil misiles lanzados en la franja de Gaza, con saldo de mil 300 muertos, con al menos 3 mil 200 heridos; mientras que Palestina reporta otros mil 200 muertos, 5 mil 700 heridos y más de 330 mil desplazados.

Sobreviviente tuvo a los terroristas de Hamás a un costado durante la masacre en el festival

“En un punto se hizo un silencio, los terroristas pasaron a lado de mí hablando y pensé que la muerte estaba cerca de mí, o que tal vez me secuestrarían, entonces recé a Dios para que me salvara. Solo pensaba en mi mamá. Afortunadamente no nos encontraron”, explicó Amir para Hechos AM. “Mis amigos afortunadamente sobrevivieron, uno sí tuvo herida de bala; sin embargo, muchos perdieron la vida en esta masacre y muchos más fueron secuestrados”, sentenció.

De esta manera describe cómo fue el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamás, conflicto que tiene al mundo expectante sobre un nuevo conflicto bélico cerca del continente europeo.

