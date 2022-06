VIDEO: Quitan celular a periodista en plena transmisión en Sonora

El periodista Jesús Manuel Loroña, fue víctima de robo por parte de un grupo de hombres quienes desde un convoy le exigieron que entregara su teléfono celular mientras realizaba una transmisión en vivo vía Facebook, desde una carretera de Sonora.

El periodista de Radio La Kallejera, en Sonora, reportó, la mañana del miércoles 15 de junio, la ejecución de dos personas en el municipio de Altar.

El primer asesinato fue registrado en la calle Hidalgo, en donde fue hallado el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza. La segunda ejecución fue reportada por Manuel Loroña una hora después a través de una transmisión en vivo vía Facebook en la que informó sobre los hechos y alertaba a la población por el ambiente de inseguridad en el municipio.

“Trágicas mañanas este día de hoy, lamentables se puede decir, debido a que acaban de ejecutar a la segunda persona del día en nuestro municipio”, dijo el periodista en su transmisión, en la que reportaba el asesinato de la carretera a la localidad de Oquitoa.

En el video de la transmisión se observa la presencia de elementos de la Policía Municipal, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que recababan información sobre la ejecución.

“Código rojo en nuestro municipio, tome sus precauciones, si no tiene que salir no salga. Es lamentable lo que acaba de suceder esta mañana, cosas que no habían pasado y están pasando ahora en nuestro municipio. Le pedimos a la comunidad permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”, señaló el periodista.

Luego de seis minutos de transmisión, se ve cómo una caravana de vehículos circula hacia donde se encuentra ubicado el periodista y a escasos metros de los elementos policiacos y ministeriales

Al pasar junto al periodista el conductor del convoy hizo sonar su bocina y sin descender del auto, le gritó al periodista “¡Dame el teléfono, dame el teléfono!” y en ese momento se interrumpe la transmisión.

El periodista @HijosDeMx Jesús Manuel Loroña se encontraba cubriendo la Nota en vivo de 3 ejecutados en la carretera que conduce a Oquitoa Sonora

Al estar grabando, por arte de magia aparecen los Sicarios,y enfrente de las autoridades estatales lo despojan y amedrentan



🧵 👇🏻 pic.twitter.com/jhY4bz7JqG — El Yaqui por un pueblo unido (@Yaqui_23472138) June 15, 2022

Investigan robo a periodista

Anoche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se pronunció al respecto, a través de su cuenta de Twitter:

“En la #FiscaliaDeSonora, en nuestro nivel de competencia, iniciamos de oficio investigación derivado de un video que se hizo público, por el delito de robo de un dispositivo celular, a un reportero que cubría un evento en la zona de #Altar” fue lo único que informaron las autoridades”, escribió.