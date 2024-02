VIDEO: Activista revela cómo un taxista intentó secuestrar a su amiga en la CDMX

La indignación inunda a los familiares y conocidos de una mujer que estuvo a punto de ser secuestrada en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México (CDMX), donde cámaras de seguridad de dos casas captaron el momento en que un taxista asalta y golpea a la joven, quien logra huir para evitar más daños.

La encargada de revelar este video al público es la activista María José Martínez, quien encabeza la asociación Tras las Rejas MX y quien acompañó a su amiga, la víctima de robo e intento de secuestro, ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para tramitar la denuncia correspondiente; sin embargo, esta no evolucionó de forma deseada.

“Un taxista intentó secuestrar a una amiga en Tlahuac, la golpeó y le robó sus cosas. Logró aventarse del taxi antes de llegar a un cerro baldío. En la Fiscalía CDMX, como a muchas mujeres, le dijeron que no hay delito!”, escribió María José en sus redes sociales, junto a la denuncia y los videos de prueba.

Video del intento de secuestro de una mujer por un taxista en Tláhuac

De acuerdo con lo relatado en la denuncia presentada ante la FGJ CDMX, aunado con lo que se puede ver en los dos videos difundidos, El taxi se aproxima a lo que parece ser un terreno baldío; sin embargo, la toma de la cámara de seguridad no alcanza a grabar el momento en el que la mujer se avienta del vehículo, aunque sí se ve cómo abre la puerta en plena curva.

Un taxista intentó secuestrar a una amiga en @TlahuacRenace, la golpeó y le robó sus cosas. Logró aventarse del taxi antes de llegar a un cerro baldío. En @FiscaliaCDMX, como a muchas mujeres, le dijeron que no hay delito 🙄! @GobCDMX @SSC_CDMX @martibatres



Justicia!! RT 🙏🙏 pic.twitter.com/lcLvIQ5ozc — María José Martínez P. (@MajoMartinezP_) February 9, 2024

Tras arrojarse y huir, el conductor baja rápidamente para intentar secuestrarla, por lo que tras no lograrlo, la golpea y se lleva sus cosas, por lo que además del intento de secuestro denunciado, ya que el taxista había tomado una ruta distinta a la señalada por la usuaria, también se añade el robo de sus pertenencias.

El taxi en cuestión porta las placas A-6642-K, quien se dio a la fuga luego de golpear y asaltar a la mujer en la alcaldía Tláhuac.

¿Qué pasó´en la alcaldía Tláhuac con el posible intento de secuestro de una mujer?

Según se puede ver en la resolución de su denuncia, la Fiscalía de la CDMX argumentó que no había delito debido a que el chofer no la privó de su libertad, argumentando el libre uso del celular y su capacidad para poder aventarse del auto, ya que no tenía puestos los seguros la unidad.

“La propia denunciante refiere que el sujeto se detiene en una vinatería a comprar una coca cola de 600 mililitros y un cigarro, dejándola sola sin que nadie le impidiera bajarse del vehículo; así como siempre tuvo su celular en su poder a efecto de solicitar apoyo a la policía o algún familiar, por lo cual no hay privación alguna”, señala el documento.

"(...) Se observa que dicho sujeto tampoco despliega conductas que coarten la libertad de la denunciante, tan es así que en el momento que llegan a la última calle, la víctima abre la puerta y se avienta del carro en movimiento. Es decir, la puerta la pudo abrir desde que el taxista detuvo la marcha del vehículo en la vinatería y la dejo sola sin vigilancia de nadie ni mucho menos coartando la libertad de la denunciante”.