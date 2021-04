VIDEO: Turista sufre quemaduras en su rostro con bebida flameante

Lo que sería una noche de diversión en Cancún, se convirtió en momentos de terror para Marissa Daniel, una joven turista que sufrió quemaduras en su rostro cuando un mesero manipulaba una bebida flameante y ocurrió el accidente.

Los hechos se registraron el pasado 4 de abril en un bar ubicado en la Plaza de Toros en Cancún, donde la joven originaria de Baltimore, Estados Unidos, acudió en compañía de otras personas.

Fue la víctima quien dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde aseguró que emprenderá acciones legales contra el establecimiento.

En el video que ya circula en redes sociales, se puede observar el momento en que dos jóvenes permanecen sentadas alrededor de una mesa, delante de una de ellas hay una charola y un “caballito” con alguna bebida alcohólica.

Después, el mesero acerca un encendedor hacia la charola, se produce una pequeña flama y posteriormente vierte el contenido de una botella sobre el fuego, que alcanza a la otra joven, quien sufrió quemaduras de segundo grado.

Con las llamas en su rostro, la chica se tira al suelo e inmediatamente sus acompañantes tratan de ayudarla.

La víctima pide justicia porque sus quemaduras “se pudieron evitar”

En su declaración hecha en redes sociales, la joven señaló que todo pasó en el bar Las de Guanatos, ubicado en Cancún, el cual no supo reaccionar de manera correcta para brindar asistencia médica.

“Esto fue en Las de Guanatos, solo he compartido mi publicación durante menos de una hora y han eliminado la información y contenido de su página”, aseguró la afectada.





Como parte de su mensaje, pidió a sus contactos en redes sociales que hicieran viral este hecho, e incluso precisó que requería la atención de los medios de comunicación. “Quiero justicia por lo que estas personas me hicieron”, añadió.

A causa del accidente, perdió parte de su cabello y sufrió quemaduras de segundo grado en el lado izquierdo de la cara, del brazo y de la oreja izquierda.

“El personal reaccionó muy mal a la situación, no me ofrecieron ayuda ni asistencia, simplemente me miraron sin palabras”, afirmó la joven.

Marissa Daniel, quien visitó Cancún en compañía de sus amigos durante la temporada de Spring Break, aseguró que el percance pudo evitarse si el personal del establecimiento hubiera sido más cuidadoso.

“Este trágico evento nunca debió haber ocurrido y podría haberse evitado fácilmente si estas personas no hubieran sido tan descuidadas con sus acciones. Rezo para que esto no le pase a nadie más”, escribió.

Hasta el momento, el establecimiento no ha dado declaraciones al respecto ni las autoridades locales.

