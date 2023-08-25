VIDEO: Hombre golpea a pasajero hasta noquearlo en el Metro de Nueva York

Un nuevo caso de violencia se registró en el Metro de Nueva York cuando un hombre golpeó brutalmente a otro pasajero hasta dejarlo noqueado por unos instantes, después comenzó una pelea a golpes con otro sujeto.

La agresión fue grabada por uno de los testigos que iba a bordo del vagón donde ocurrió la pelea y después se volvió viral en redes sociales, donde los internautas pidieron encontrar al agresor para que sea detenido.

El agresor, vestido con una playera negra y jeans, insultó a otro hombre que estaba sentado frente a él, unos instantes después siguió reclamando al sujeto que estaba a un lado suyo por haberse quedado dormido en su hombro.

“Te estás durmiendo, yo no soy tu puta almohada. Si quieres dormir, duérmete al lado de él, que están durmiendo los dos, pero yo no soy tu puta almohada” se escuchó al agresor gritar antes de golpear con el codo en la cara al sujeto sentado a su lado.

Tras darle varios golpes en la cabeza, el sujeto se desmayó unos instantes, mientras el sujeto con el que el agresor discutió al principio se levantó y empezaron a pelear a puñetazos.

El resto de los pasajeros en el Metro de Nuevo York se hicieron a un lado para evitar la pelea, pero uno de ellos siguió grabando toda la agresión. El primer hombre agredido reaccionó y se quedó sentado en su lugar tratando de reponerse de los golpes.

Agresiones en el Metro de Nueva York

Este no es el primer caso de una brutal agresión en el Metro de Nueva York, incluso el año pasado se desató una ola de agresiones al azar a las personas.

En 2022, un hombre de 36 años fue apuñalado por tratar de defender a otra persona que era acosada por un hombre en la estación de Brooklyn.

En ese mismo año, una mujer de 68 años fue empujada por una escalera en el centro de Union Turnpike-Kew Gardens en Queens.

Una mujer de 40 años fue lanzada a la vías del Metro sin motivo aparente, la señora se encontraba esperando en el andén cuando un vagabundo la empujó por la espalda.

Durante un asalto dentro del Metro de Nueva York, el delincuente golpeó con un martillo en la cabeza a una mujer de 57 años, provocándole una fractura en el cráneo.

