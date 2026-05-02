¿Dormir para ganar? Corea del Sur sorprende con concurso de siestas en medio de crisis de sueño

En una escena que parece como si fuera sacada de una película de sátira moderna, en la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur, se organizó un peculiar evento: un concurso de siesta reparadora.

Es peculiar evenso se efectúa en pleno parque junto al río Han, pero más allá de la curiosidad, existe una realidad alarmante, y es que millones de personas viven con privación crónica de sueño.

Los participantes duermen durante el concurso Power Nap 2026 en el parque del río Han en Seúl, Corea del Sur.|REUTERS/Kim Soo-hyeon

¿En qué consiste el concurso de siestas reparadoras en Corea del Sur?

El evento, impulsado por el Gobierno Metropolitano de Seúl, celebró su tercera edición con reglas poco comunes, ya que los participantes debían llegar cansados, con el estómago lleno y vestidos como “príncipes o princesas dormidos”.

En punto de las 3 de la tarde, hora local, todos se recostaron en el césped mientras los organizadores medían su frecuencia cardíaca, un indicador clave para detectar un sueño profundo y estable en una auténtica siesta reparadora. El ganador fue un hombre de más de 80 años, superando a competidores mucho más jóvenes. Uno de los finalistas, un trabajador de oficina, aseguró que participa para “recargar energía” tras jornadas extenuantes.

Seoul's third annual 'Power Nap Contest' saw hundreds gather at a Han-River park in themed outfits to show off their napping skills. South Koreans are among the most sleep-deprived people in the world https://t.co/czEloneuUI pic.twitter.com/ObgZip03iy — Reuters (@Reuters) May 2, 2026

¿Por qué Corea del Sur enfrenta una crisis de sueño?

El evento no es casual, conforme a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Corea del Sur se encuentra entre los países con menos horas de sueño dentro de sus miembros.

Factores como largas jornadas laborales, presión académica extrema y cultura de productividad constante han provocado que muchas personas duerman apenas 3 o 4 horas por noche, como relataron algunos participantes: “Sobrevivo con pocas horas y pequeñas siestas”, confesó un estudiante universitario, reflejando una realidad extendida.

🇰🇷 😴 Sweet Dreams: Seoul holds 'Power Nap Contest' in sleep-deprived South Korea



Under hazy spring sunshine along the Han River on Saturday, hundreds of exhausted Seoulites gathered at Yeouido Hangang Park for the city’s third annual Hangang Nap Competition — better known as… pic.twitter.com/iweUlqwsiJ — Joe (@LTSmash420) May 2, 2026

¿Qué impacto tiene dormir poco en la salud?

Expertos en salud advierten que la falta de sueño está relacionada con problemas como:



Estrés crónico



Bajo rendimiento cognitivo



Enfermedades cardiovasculares



Trastornos mentales.

Por ello, iniciativas como este concurso buscan también concientizar sobre la importancia del descanso en una sociedad altamente competitiva. Aunque el concurso genera sonrisas por sus disfraces, desde reyes de la dinastía Joseon hasta koalas gigantes, el mensaje es claro: dormir bien se ha convertido en un lujo.

En una ciudad que nunca se detiene, donde el café y las jornadas interminables son rutina, este evento pone sobre la mesa una pregunta incómoda; ¿estamos normalizando el agotamiento como parte del éxito?