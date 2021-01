FGR determina el no ejercicio de acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional

La Fiscalía General de la República informó que no hay pruebas de actividades ilegales por parte del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. La Fiscalía señaló que no hay pruebas de contactos con el grupo delictivo y que no hay irregularidad alguna respecto a su patrimonio. Con esto se caen las acusaciones que se hiciera Estados Unidos en su contra.