Dan prisión preventiva a Ángel “N”, por tocamientos a su propia hija de 12 años en la CDMX

La situación jurídica de Ángel “N” cambió radicalmente en los tribunales capitalinos luego de que un juez de control determinara su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija, quien señaló tocamientos por parte del sujeto.

Las indagatorias ministeriales señalan que el hombre habría cometido las agresiones en agravio de su propia hija, una adolescente de 12 años, hechos que salieron a la luz pública gracias a que la madre de la pequeña interpuso una denuncia.

Niña tenía varias lesiones y esto alertó a su madre

El caso comenzó a investigarse a finales de mayo de 2026, cuando la madre detectó diversas lesiones físicas en los brazos de la víctima y le cuestionó sobre lo sucedido.

Ante la insistencia materna, la adolescente relató que durante la primera semana de mayo su padre realizó tocamientos de naturaleza sexual en su contra dentro de su propia habitación. Esto de acuerdo con lo informado por la Fiscalía de la CDMX a travpes de un comunicado.

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La menor también narró que este tipo de tocamientos ya habían ocurrido en ocasiones anteriores, fue entonces que sin más, la madre acudió a poner una denuncia en contra del hoy probable responsable

El presunto abusador ya fue detenido y permanece en prisión

A partir de la puesta en marcha de la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público ordenó la realización de dictámenes periciales en materia de psicología y de medicina forense.

La autoridad solicitó y obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el pasado 14 de septiembre por elementos de la Policía de Investigación en la alcaldía Benito Juárez, donde se efectuó el traslado del sospechoso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

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Durante la audiencia de vinculación celebrada este 18 de septiembre, la representación social expuso los datos probatorios. El imputado enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y el desahogo de más pruebas.