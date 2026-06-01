Entre llantos y gritos: Niña de 9 años denuncia abuso sexual por parte de su padre en Coahuila

Con las y los niños no. Una pequeña de tan solo 9 años de edad, encendió las alarmas en Piedras Negras, Coahuila, tras alzar la voz para denunciar presunto abuso sexual por parte de su propio padre; la menor tuvo una crisis nerviosas en su escuela.

"Yo me dormí con mi papá y luego una noche me desperté de golpe y veo que me está tocando mis partes íntimas y me volteé muy rápido", explicó la menor entre llantos.

El desgarrador grito de auxilio de una niña de 9 años en Coahuila

Esta historia de terror comenzó hace poco más de un mes, cuando el padre regresó a la vida de la niña de 9 años, llevándosela a vivir con él, mientras le ponía muchas restricciones a la madre de la menor.

A pesar de las restricciones, Vica Torres, mamá de la pequeña, acudió a verla a un festival escolar el pasado 26 de mayo 2026; sin embargo, al momento de despedirse, la menor alzó la voz.

Al despedirse, la menor comenzó a llorar y a gritar que no quería irse con su papá. Con desesperación, la pequeña alzó la voz y declaró que sufría abuso sexual por parte de su padre. Las autoridades escucharon a la niña llorar, gritar y acusar tocamientos por parte de su padre; sin embargo, nadie intercedió para ayudarla.

El video de la menor se viralizó en redes sociales, desatando una ola de indignación entre miles de usuarios, quienes pedían que se hiciera justicia para la pequeña de 9 años.

Una niña de 9 años en Piedras Negras, Coahuila, denunció presuntos abusos por parte de su padre y pidió no regresar con él.



El caso generó movilizaciones ciudadanas para exigir la protección de la menor y una investigación a fondo de las acusaciones.



La historia en… pic.twitter.com/McrCxv6UAS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

¿Qué pasó con la niña de 9 años tras levantar la voz en festival escolar en Coahuila?

Ante la petición de la menor y la indignación en redes sociales, el pasado sábado 30 de mayo 2026 se realizó una marcha para pedir justicia por la pequeña, exigiendo que quedara bajo el resguardo de su mamá.

Las manifestantes bloquearon el puente internacional dos, para exigir justicia y una respuesta clara por parte de las autoridades.

Actualmente, la pequeñita de 9 años de edad ya se encuentra a salvo y con su madre. Hasta el momento las autoridades no han dado una declaración oficial respecto a este tema, por lo que se desconoce si ya se ha presentado una denuncia.

