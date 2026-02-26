Mamá traicionó a su hija para que su tío abusara de ella en CDMX

Una menor de 14 años de edad fue víctima de abuso sexual presuntamente por su tío, quien tuvo contacto con ella luego de que, al parecer, la mamá de la adolescente la engañó y la llevó con él, pero los dos presuntos implicados fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investigó el caso, el cual se reveló en la escuela de la menor, donde tras una conversación, se supo lo que estaba pasando y los dos presuntos implicados se encuentran encarcelados.

Abuso sexual contra menor en CDMX se reveló en la escuela

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la víctima, durante una entrevista realizada por personal de su escuela, la adolescente refirió haber sufrido violencia sexual por parte de su tío en diversas ocasiones desde 2010, en el domicilio donde habitaban.

La víctima señaló que, en 2024, luego de un cambio de domicilio, su madre la habría llevado con engaños a un hotel para encontrarse nuevamente con él, donde habría sido agredida de nueva cuenta a cambio de dinero.

Capturan a mamá de menor víctima de abuso en CDMX

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Omar “N” y Vania “N”, por lo que solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 16 y 17 de febrero de 2026, respectivamente.

“Personal ministerial actuó tras la denuncia y reunió datos de prueba para judicializar un caso de posible explotación sexual contra una menor de edad”, informó la Fiscalía de la CDMX.

Acusan a mamá de menor de trata de personas en CDMX

Omar “N” y Vania “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, en agravio de la adolescente de 14 años.

En audiencias iniciales, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.