Se quedan en la cárcel policías por asesinato de estudiante de Ayotzinapa Yanqui Kothan

Sigifredo “N” y Francisco “N”, los dos policías del estado de Guerrero detenidos por el asesinato del estudiante normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, fueron vinculados a proceso por este hecho.

Durante la audiencia, un juez de control dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio e impuso la medida de prisión preventiva, por lo que permanecerán encarcelados en el Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco.

De acuerdo con el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el juez dio cinco meses para la realización de la investigación complementaria sobre el homicidio del estudiante de Ayotzinapa.

En tanto, nada se sabe del policía que habría disparado contra el normalista de Ayotzinapa, el pasado 7 de marzo en Tixtla, Guerrero, por lo que sigue prófugo de la justicia.

Protestas, destituciones por asesinato de estudiante

Ayer, con gritos de rabia e indignación, compañeros del estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa Yanqui Kothan, muerto a manos de policías estatales el 7 de marzo en Tixtla, Guerrero, se manifestaron para a la entrada del Poder Judicial federal donde se celebraba la segunda audiencia de dos de los tres policías implicados en el caso. Ahí llevaron a cabo un mitin.

“Tienen que esclarecer los hechos antes de, no porque ya se hayan destituido quiere decir que ya están libres, no, no están libres ¿por qué? Porque al final de cuentas los que tienen o estuvieron implicados en el caso directamente fueron ellos”, dijo uno de los estudiantes oradores del mitin.

La protesta tuvo una duración de aproximadamente un hora y terminado los cánticos y gritos de protesta los normalistas se marcharon en los autobuses que mantienen en su poder.

Al momento que se mantenía esta segunda audiencia se dio a conocer que el Congreso de Guerrero había aprobado por unanimidad la remoción definitiva de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

En tanto, Filiberto Vázquez recordó que “hay varios videos, está la cámara de C4, hay otros videos de particulares que se solicitaron y están dentro del archivo”.

Después de 8 horas la parte legal defensora de la familia de Yanqui Kothan, declaró que los dos policias fueron vinculados a proceso por homicidio doloso y por tentativa de homicidio de los otros compañeros estudiantes, valiéndose de 34 medios de prueba.

Y que todavía se darán 5 meses para la investigación complementaria. De acuerdo con asesores legales de la familia, la pena para los culpables podría ser de hasta 30 años de cárcel.