Violencia armada en EU cobra más de un millón de vidas en 32 años

Un estudio que recién fue publicado por la conocida revista médica JAMA Network mostró que Estados Unidos (EU) ha registrado aproximadamente un millón 110 mil 421 muertes por violencia armada entre los años de 1990 y el 2021.

El estudio también mostró disparidades entre las víctimas, ya que alrededor del 25.8 por ciento de ellas eran personas de origen africano.

Según el estudio, en el año 2021 hubo 48 mil 953 muertes por armas de fuego, la cifra más alta registrada desde que se iniciaron los registros en el año de 1981. Mientras tanto, y a pesar de los terribles datos sobre la violencia armada en EU (Estados Unidos), se ha seguido incrementando la venta de armas.

This study of >1 million firearm fatalities in the US, 1990-2021, found significant and increasing disparities in firearm fatality rates between men and women, and among different racial and ethnic groups. https://t.co/eSVRqiDQfK — JAMA Network Open (@JAMANetworkOpen) November 29, 2022

EU es el país con más violencia armada en el mundo

Conforme a un artículo publicado en la Asociación de Industria y Comercio de Armas de Fuego, el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registró 192 mil 749 verificaciones de antecedentes sólo en el "Black Friday", un aumento del 2.8 por ciento en comparación con las del año pasado (2021).

Según el Small Arms Survey (SAS por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, la posesión de armas es elevada en Estados Unidos y hay alrededor de 120.5 armas por cada 100 estadunidenses, es decir que muchos tienen más de un arma en casa.

New study published in @JAMANetwork indicates a decrease in firearm deaths in states (& neighboring states) with certain gun laws. Senior author @Sen_Pia_Bisakha & first author Ye Liu, doctoral student, discuss the results' importance in policy making: https://t.co/5d8UU58yqr pic.twitter.com/nnGH9rd6Ps — UAB School of Public Health (@uabSOPH) December 1, 2022

En lo que va del año, más de 600 tiroteos se registran en EU

Conforme a los Archivos de Gun Violence, una organización sin fines de lucro que contabiliza los decesos por la violencia armada en EU, en lo que va de este año 2022 ha ocurrido más de 600 tiroteos. Durante este año, la violencia armada han dejado a cerca de 40 mil víctimas mortales. Y este número no solo significa una cifra récord, ya que Estados Unidos es el único país en el mundo que cuenta con más armas que personas.

Conforme a su más reciente censo poblacional, Estados Unidos (EU), tiene 331 millones de habitantes y de acuerridades en territorio estadunidense hay por lo menos 393 millones de armas.

Estados Unidos cuenta con el 46 por ciento de todas las armas que hay en el mundo.