Empleados de TV Azteca son víctimas de ataque y robo en la autopista México Puebla

La autopista México Puebla está plagada de inseguridad constante; el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que 205 camiones fueron robados en el estado de Puebla en 2022, lo que lo convierte en el segundo crimen más común en el país.

Los empleados de TV Azteca fueron atacados y robados en esta carretera, y los asaltantes golpearon y amenazaron antes de robar su equipo. Las víctimas narraron su experiencia desgarradora, incluido ser con los ojos vendados y retenidos por más de una hora con abuso físico y verbal.

Autopista México-Puebla entre las más inseguras del país

La inseguridad en la autopista México Puebla es constante. De acuerdo al Atlas Delictivo,en esta vía de comunicación se denunciaron 14 robos en el 2023. Sin embargo, muchos de estos delitos no se denuncian.

También se suma lo detallado por el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informó que durante 2022 se registraron 205 robos a transportistas en vías de la entidad poblana, con lo que se ubicó en la segunda de mayor incidencia del país en este delito.

Nadie está exento de los ataques y en esta ocasión compañeros de Fuerza Informativa Azteca sobrevivieron no sólo al robo de la unidad, sino a un secuestro exprés.

“Pues circulamos sobre la autopista, me interceptaron a una camioneta, me cierran el paso y posterior a eso me bajan del vehículo”

Los delincuentes atacaron al operador en su vehículo, cuando se acercaba a las inmediaciones de esta caseta de cobro, con toda comodidad.

El equipo de TV Azteca se trasladó a la sede de la Fiscalía General del Estado en San Martín de Texmelucan, donde la víctima narró el ataque: “Me vienen dando vueltas sin rumbo, agachado, con los ojos cerrados y hasta que se les ocurrió bajarme, en base a unos golpes que me dieron y agresiones entre verbales y físicas”.

El afectado narró que pasó hora y media con los ojos vendados y sentía que intentaban perderlo hasta que pudo salir del vehículo. Después de varias horas aún expresaba el dolor de los golpes recibidos en el costado y el rostro”. El operador encontró una patrulla estatal con quien pidió auxilio y pudieron iniciar las maniobras para apoyarlo y la denuncia respectiva tras un caso más acerca de la inseguridad que se vive en la carretera Mexico- Puebla.