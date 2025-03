La libertad perdida, cómo la violencia impide que los niños jueguen en las calles

En un pasado no muy lejano, ser niño significaba libertad y aventura. Caminar solo por la calle para comprar un globo o un algodón de azúcar, subirse a una bicicleta o jugar en las banquetas eran actividades comunes y seguras. Sin embargo, hoy en día, la violencia y la inseguridad han cambiado drásticamente este panorama. En muchos países, incluyendo Colombia y México, la violencia intrafamiliar y la inseguridad en los espacios públicos han convertido en un lujo lo que antes era una rutina cotidiana para los niños.

Familias no permiten que los niños jueguen en las calles a causa de la violencia e inseguridad

Según expertos como Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, entre el 65% y el 80% de las familias no permiten que sus hijos salgan solos a la calle ni vayan a la escuela sin acompañamiento. Esto no es paranoia; los datos indican que los adolescentes de 15 a 17 años tienen un 30% más de probabilidad de ser víctimas de homicidio, desaparición, reclutamiento o violencia en el espacio público.

Antes, las calles estaban llenas de niños jugando, pero la violencia actual los ha forzado a permanecer en casa, privándolos de uno de sus derechos más importantes: el derecho a jugar y disfrutar de su infancia.

En México, más de 36 mil niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en los últimos cinco años, lo que refleja una grave falta de priorización de la niñez en la agenda pública y presupuestaria, según Georgina Ibañez, directora General de la Fundación UNNIDO.

“En México, 36.3 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan casi el 30% de la población, aún no son el 30% de las prioridades en la agenda pública ni presupuestaria, esto no puede continuar así. Más de 36 mil niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en los últimos 5 años”, Georgina Ibañez, Directora Gral. Fundación UNNIDO.