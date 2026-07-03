Fuga de agua en Azcapotzalco ocasiona inundaciones y se registra incendio en la Doctores, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, se registraron diversos incidentes que movilizaron a los cuerpos de rescate, entre ellos un incendio provocado en la alcaldía Cuauhtémoc, el desperdicio de miles de litros de agua potable en el norte de la ciudad y la detención de automovilistas bajo los efectos del alcohol.

Incendio por fogata moviliza a bomberos en la colonia Doctores

Durante la madrugada, un incendio en calles de la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, provocó el despliegue inmediato de los cuerpos de emergencia. Los hechos ocurrieron de manera específica en el cruce de las calles Doctor Norma y Doctor José María Vértiz.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó luego de que una mujer presuntamente encendiera una fogata en la vía pública que rápidamente se salió de control. El fuego se extendió hacia una vivienda improvisada perteneciente a una persona en situación de vulnerabilidad. A través de las cámaras de videovigilancia de la ciudad se detectó la columna de humo, lo que permitió el arribo de los Bomberos de la CDMX para sofocar las llamas. El incidente no dejó personas lesionadas y solo se reportaron pérdidas materiales de objetos de madera y cartón.

Reportan fuga masiva de agua potable en Azcapotzalco

Habitantes de la colonia Providencia, en la alcaldía Azcapotzalco, denunciaron una fuga de agua potable sobre la banqueta de la avenida San Isidro. El desperdicio del líquido se prolongó por varias horas durante la noche sin recibir atención oportuna por parte de las dependencias correspondientes.

🚔 #MientrasDormía | El operativo del #Alcoholímetro dejó varios automovilistas detenidos por rebasar el límite permitido de alcohol. Fueron trasladados al "Torito", donde enfrentarán arresto de 20 a 36 horas, multa superior a los $6 mil y el envío de sus vehículos al corralón.… pic.twitter.com/5xqwkWs1EB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

El flujo constante del agua avanzó sobre el paso peatonal y generó inundaciones localizadas en el cruce de la vialidad antes de desfogar en las coladeras de la zona. Los vecinos reiteraron el llamado a las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para realizar las reparaciones en la infraestructura dañada y frenar el desperdicio de agua.

Automovilistas terminan en El Torito por alcoholímetro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continuaron con la implementación del programa Conduce sin Alcohol mediante puntos de revisión aleatorios establecidos en distintas vialidades de las demarcaciones capitalinas.

Durante las inspecciones nocturnas, varios conductores fueron detenidos tras dar positivo con niveles de alcohol en la sangre superiores a los límites legales permitidos. Conforme al protocolo oficial, los infractores fueron esposados y trasladados a bordo de patrullas hacia el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido formalmente como “El Torito”, mientras que sus vehículos fueron trasladados con grúas hacia diversos depósitos vehiculares de la demarcación.