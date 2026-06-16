¡Macabro hallazgo en Jalisco! Localizan bolsas con restos humanos en zona habitacional de Tlajomulco

El estado de Jalisco se vuelve a colocar en el centro de la atención nacional, esto luego del hallazgo de nuevas bolsas con restos humanos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una de las zonas que en los últimos años ha registrado diversos descubrimientos relacionados con personas desaparecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, integrantes de un colectivo de búsqueda participaron en las labores que permitieron localizar al menos 11 bolsas con restos humanos en un predio ubicado dentro de una zona en un desarrollo habitacional. El descubrimiento fue notificado de inmediato a las autoridades estatales, quienes desplegaron operativo para procesar el área además de recabar evidencias.

Mediante una publicación en su página de Facebook, Guerreros Buscadores De Jalisco publico: "El día de hoy fueron recuperadas 11 bolsas de restos humanos, en la fosa de balcones de Santa Anita. Siguen los trabajos de prospección hasta el día de hoy van un total de:

31 bolsas de restos humanos seccionados (dos contenían ropa)

7 segmentos humanos.

3 PFSI (Personas físicas sin identificar)

2 lotes óseos".

Nuevo hallazgo en Jalisco: Localizan restos humanos en Tlajomulco; crece preocupación por desaparecidos

La fiscalía de Jalisco informó que peritos especializados trabajan en la identificación de los restos, así como en la integración de las investigaciones correspondientes, para determinar cuántas personas podrían estar involucradas en este caso.

El hallazgo se suma a una larga lista de descubrimientos realizados en distintos puntos de Tlajomulco, municipio señalado en diversas ocasiones por colectivos y organizaciones civiles, debido a la cantidad de reportes de desaparecidos, registrados en la región.

Las autoridades acordonaron la zona mientras continúan las excavaciones y trabajos forenses; no se descarta que puedan localizarse más indicios conforme avance las investigaciones de búsqueda.

Jalisco, una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas en México

Esta noticia generó una fuerte reacción entre habitantes de la entidad y usuarios de redes sociales, quienes han expresado una gran preocupación, debido a la persistencia de ese tipo de hallazgos. Diversos colectivos insisten en la necesidad de fortalecer las investigaciones, además de acelerar los procesos de identificación de personas desaparecidas.

Jalisco figura entre los estados del país con mayor número de personas desaparecidas en México, una problemática qu sigue representando uno de los principales desafíos para las autoridades. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Estatal emita información adicional acerca de los avances de las investigaciones y del número exacto de víctimas que podrían estar relacionadas en este macabro hallazgo.

