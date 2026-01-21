Suman más de 14 mil asesinatos en México durante el primer semestre del 2025

¡Ola de violencia en México ! El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en el primer semestre del 2025, se registraron 14 mil 488 asesinatos en la República Mexicana.

Estas cifras corresponden a una tasa de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, una baja respecto al mismo periodo del 2024, que fue de 12.6.

¿Quiénes son las principales víctimas de homicidios en México?

El ultimo reporte del INEGI muestra que del total de los homicidios en México, al menos 12 mil 781 muertes correspondieron a hombres, mientras que mil 542 asesinatos fueron a mujeres.

Por su parte, en 165 casos no se especifico el sexo de la víctima.

Los principales medios señalados para provocar la muerte de las víctimas de homicidio fueron:



Disparo con arma de fuego, utilizada en 10 mil 372 asesinatos.

Armas punzocortantes, en 1 mil 278 muertes.

Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, en 913 casos.

▪️71.9% disparo con arma de fuego

▪️8.8% armas u objetos punzocortantes



— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 21, 2026

Registran más de cien asesinatos en México durante el tercer fin de semana 2026

¿México en cifras rojas? Tan solo es fin de semana, que abarca del viernes 16 al domingo 18 de enero, se registraron alrededor de 130 asesinatos al rededor de la República Mexicana.

Guanajuato se coronó como el estado más violento durante el tercer fin de semana del año, con 14 asesinatos.

La segunda entidad con más asesinatos en México fue Puebla con 11 crímenes, siendo la primera vez, en este gobierno, que el estado ocupa esta posición.

En la lista siguen Michoacán con 10 casos, mientras que en el estado de Jalisco hubo alrededor de 9 homicidios.

¿Qué tan seguro es vivir en México?

En el segundo trimestre del 2025, el 63.2% de la población aseguró sentirse en peligro en la ciudad en la que vive, unca cifra nunca antes vista desde diciembre 2022.

Seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros y temerosos de vivir en su ciudad.

Las zonas con mayor inseguridad en México son: Culiacán, Sinaloa; Ecatepec, Edomex; Uruapan, Michoacán; Tapachula, Chiapas; Ciudad Obregón, Sonora.