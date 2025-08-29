El mes de agosto está por terminar y en Tabasco el panorama de violencia es alarmante. De acuerdo con cifras oficiales, 36 personas fueron asesinadas en lo que va del mes, lo que representa más de un homicidio diario. Solo en la última semana se registraron ocho crímenes, cuatro de ellos entre jueves y viernes en colonias y rancherías de Villahermosa.

Los hechos reflejan el nivel de violencia que azota al estado, donde la lucha entre grupos del crimen organizado sigue cobrando vidas, mientras las autoridades aseguran que sus operativos comienzan a dar resultados.

La Barredora: el cártel que sembró miedo en Tabasco

De acuerdo con información de inteligencia militar, el cártel conocido como “La Barredora” habría sido creado durante la administración de Adán Augusto López Hernández. Su nombre ha vuelto a sonar luego de que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y señalado como uno de sus operadores, se encuentra prófugo, mientras varios de sus colaboradores están presos.

Para Lorena Beuregard, exdiputada del PRI, la violencia que vive Tabasco es resultado directo de esa red criminal: “El dueño de La Barredora se llama Adán Augusto López Hernández”, señaló.

Autoridades presumen avances, pero la violencia no cede

El secretario de Seguridad de Tabasco, Serafín Tadeo, aseguró que se están desmantelando las redes criminales: “No se va a permitir que nadie ensucie más el uniforme de la policía”, dijo al destacar que han dado de baja a elementos vinculados con el crimen organizado. El gobierno estatal informó que más de mil delincuentes han sido detenidos desde febrero. Sin embargo, los asesinatos siguen a la alza y la ciudadanía exige resultados reales ante el clima de inseguridad.

La herencia de un sexenio marcado por el crimen

La violencia en Tabasco no es nueva, pero este mes deja claro que los grupos criminales aún tienen un fuerte control de territorios. Los 144 asesinatos registrados en los últimos tres meses confirman que la lucha entre bandas no ha terminado y que las acusaciones contra exfuncionarios siguen sin resolverse.