Es considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años. El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y Adán Augusto López, senador de Morena, incluso ya traspasó fronteras.

“Me parece si una palabra puede definir lo que ha sucedido alrededor de este caso, esa palabra es impunidad”, comentó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Hernán Bermúdez Requena, con orden de aprehensión

Hace justo seis meses se giró una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en la gubernatura de Adán Augusto López en Tabasco.

Pero hasta la fecha sigue prófugo y el líder de la bancada de Morena en el Senado asegura una y otra vez que desconocía las operaciones delictivas de su amigo y subalterno.

“La frase con la que el senador Adán Augusto se expresó desde la tribuna del Senado, esta frase de su “tiznadera me tiene sin cuidado”, muestra claramente la posición de seguridad desde la que habla alguien que se sabe intocable por la ley”, comentó Leonardo Núñez.

Senadores de @AccionNacional advierten que no tolerarán que una vez más a #Morena y sus aliados se nieguen a debatir el tema de Adán Augusto y sus vínculos con lideres criminales como su exsecretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal la… pic.twitter.com/Jw5BFM0fcf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2025

Exsecretario de Seguridad de Tabasco es vinculado con La Barredora

Hernán Bermúdez Requena es señalado de encabezar a la organización criminal La Barredora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados incluso por el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, se asegura que en los últimos meses, esta organización se ha dividido y se disputa el control de Tabasco.

“Y sobre todo la disputa por dos mercados ilícitos que son, por un lado, el huachicoleo, es decir, el robo de combustible, pero también la extorsión a través del cobro de piso y el cobro de paso”, señaló Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.

Ya han pasado seis meses y no se sabe nada de Hernán Bermúdez Requena, y su jefe y amigo, Adán Augusto López, le apuesta al olvido del gobierno morenista que lo representa y al de todos los mexicanos.