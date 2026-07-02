Daña escultura del Mundial 2026 y termina detenido en Zapopan, Jalisco

Un hombre de 25 años fue detenido por elementos de la Policía de Zapopan, Jalisco luego de presuntamente causar daños a una escultura instalada en el Centro del municipio como parte de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

La detención ocurrió durante un operativo preventivo desplegado para reforzar la seguridad en las celebraciones por la justa deportiva internacional.

¿Cómo ocurrió el daño a la escultura en Zapopan?

De acuerdo con las autoridades, policías que realizaban un recorrido de vigilancia sobre el andador 20 de Noviembre detectaron a un sujeto alterando el orden público y golpeando una escultura conformada por balones, instalada para ambientar los festejos.

Los oficiales intervinieron de inmediato y aseguraron al presunto responsable, quien fue identificado como un hombre originario del estado de Puebla.

Resultado del operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de las y los asistentes a las celebraciones de la justa deportiva internacional, policías de Zapopan lograron la detención de un hombre. pic.twitter.com/ypf2JQiJfR — Policía de Zapopan (@PoliciaZapopan) July 1, 2026

Tras el incidente, las personas que se encontraban en el lugar ayudaron a colocar nuevamente la pieza en su sitio para evitar mayores afectaciones.

¿Qué pasará con la escultura del Mundial en Zapopan y el detenido?

El Ayuntamiento informó que la Dirección de Cultura será la encargada de evaluar y restaurar la escultura dañada para que continúe formando parte de las actividades alusivas al Mundial.

En tanto, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio urbano.