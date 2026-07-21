Intentó defender a su nieta de una agresión sexual y la asesinaron: El trágico feminicidio de Doña Gloria, de 70 años, en Puebla

Un terrible suceso sacudió a la comunidad de Huaquechula, en Puebla, luego del feminicidio de Doña Gloria, una mujer de 70 años que intentó defender a su nieta de una agresión sexual.

¿Qué se sabe del caso de la señora de la tercera edad asesinada en el estado de Puebla?

Adulta mayor intenta defender a su nieta

La señora Gloria, una mujer adulta mayor, se encontraba dentro de su vivienda cuando un sujeto desconocido irrumpió dentro de ella con un propósito: abusar sexualmente de su nieta.

Al percatarse de ello, Gloria no dudó en auxiliar a su familiar que no se podía defender debido a que padece una discapacidad.

¿Qué discapacidad padece la nieta de Gloria?

La nieta de Doña Gloria, de 25 años de edad, padece discapacidad motriz y psicológica, lo que hacía imposible que ella pudiera reaccionar ante el ataque que estaba sufriendo.

La discapacidad motriz modifica el sistema neuromuscular lo que dificulta y, en algunos casos, imposibilita el control del movimiento del cuerpo y la postura del mismo.

La discapacidad psicológica afecta la forma en la que funciona la mente de una persona como lo cognitivo, lo emocional y el comportamiento, limitando la capacidad para hacer diferentes actividades.

Atención🚨⚠️Abuelita fue ASESINAD4 tras DEFENDER a su nieta que era ABUS4D4 en un municipio de PUEBLA; así le QUITAR0N LA VID4‼️https://t.co/aJEJE3Ci88 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 20, 2026

Asesinan a abuelita en Puebla

Al intentar salvar a su nieta, la señora Gloria fue asesinada, pues su cuerpo fue encontrado sin vida tras los terribles hechos ocurridos en la Junta Auxiliar de Soto y Gama de Huaquechula.

El cuerpo de la adulta mayor presentaba huellas de violencia, estaba semidesnudo y tenía un trapo tapándole la boca.

¿Qué le pasó a la nieta de Doña Gloria?

Después de lo sucedido en su casa, la nieta de Gloria fue trasladada a un hospital pues sí presentó heridas por el ataque que sufrió y su abuela intentó frenar.

Se reportó que la joven presentó una crisis nerviosa en el centro médico al que se le trasladó por lo traumático de los hechos que vivió.

La zona del ataque fue acordonada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, además, autoridades mencionaron ya estar realizando las investigaciones para dar con el atacante y asesino de Gloria.