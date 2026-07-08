Madrugada en ZMG reporta un hombre muerto en Tonalá; criminales entran a la fuerza a su casa

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró varios incidentes que dejaron atónitos a la población, el más grave se suscitó en el cruce de las calles Abedul y Cerro de la Reina, en la colonia Vistas del Pedregal de Tonalá, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a golpes por varios sujetos armados y vestidos de negro que ingresaron por la fuerza a su casa este 08 de julio.

Según Diego García, reportero de Azteca Noticias, el ataque ocurrió durante el robo a la vivienda, y un familiar de la víctima fue quien descubrió el cuerpo del hombre tras la huida de los delincuentes. Aunque los paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio, solo pudieron confirmar el deceso debido a la gravedad de los traumatismos recibidos.

Hombre es ejecutado de un disparo en negocio de Guadalajara

Al mismo tiempo, un hombre de entre 40 y 45 años fue asesinado de un balazo al rostro por un sujeto armado que llegó de forma inesperada a un negocio ubicado en calles Experiencia y Cintra de la colonia Santa Elena de la Cruz de Guadalajara. El responsable del comercio testificó que el agresor solo entró y disparó de manera directa contra la víctima sin medir palabra.

Ahora, elementos de la policía tapatía y la Fiscalía del Estado, resguardaron la escena e iniciaron la carpeta de investigación, mientras que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo.

Incendio de cuatro pipas de diésel genera evacuación masiva en El Salto

Un voraz incendio redujo a cenizas 4 pipas cargadas con combustible dentro de un terreno bardeado en el cruce de la Carretera El Salto y la calle Reforma de la colonia San José El Verde en el municipio con el mismo nombre, provocando la evacuación de emergencia de más de 100 vecinos de las calles aledañas.

Debido a la magnitud del fuego, más de 40 elementos de diversas corporaciones operaron de forma conjunta para sofocar las llamas y realizar maniobras de enfriamiento en los tanques de diésel, lo que permitió saldo blanco sin personas lesionadas o intoxicadas.

Colapsa casa abandonada en la colonia La Penal de Guadalajara

Tanto techo y muro del segundo piso de una finca antigua y abandonada, colapsaron hacia la banqueta debido a la falta de mantenimiento estructural y el abandono crónico del inmueble en el cruce de las calles Álvaro Obregón y José María Gómez de la colonia La Penal de Guadalajara, movilizando a los cuerpos de rescate.

Personal de la Cruz Roja y del cuerpo de bomberos utilizaron unidades caninas especializadas en estructuras colapsadas para descartar la presencia de víctimas bajo los escombros; luego las autoridades locales iniciaron el rastreo de los dueños, ello con el fin de fincar las responsabilidades civiles correspondientes.