Incendio de una pipa en Periférico Ecológico de Puebla deja cierres en Puebla

La mañana de este martes, se registró el incendio de una pipa sobre el Periférico Ecológico de Puebla, provocando una enorme columna de humo y temor entre los automovilistas que circulaban por la zona.

El siniestro obligó al cierre parcial de la vialidad mientras cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades aún investigan qué originó el fuego en la pipa.

¿Dónde ocurrió el incendio de la pipa en Puebla?

Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Camino Real a Cholula, con dirección hacia el norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con testigos, la unidad siniestrada es una pipa de agua, la cual quedó detenida a un costado de la carretera mientras se realizaban las labores para sofocar el incendio.

Bomberos lograron sofocar el incendio de una pipa de agua sobre el Periférico Ecológico de Puebla, a la altura de Plaza Explanada.



No hay reporte de lesionados.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/9WPp3TXPV1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

El incendio provocó el cierre parcial de uno de los carriles y generó una densa nube de humo que redujo considerablemente la visibilidad.

Las autoridades pidieron a los conductores disminuir la velocidad, mantener su distancia y extremar precauciones al pasar por la zona para evitar accidentes. Hasta ahora no se ha informado la causa del incendio.

Servicios de emergencia, llegaron al lugar a combatir el fuego, por fortuna no se reportaron daños mayores y después de varias horas, lograron sofocar las llamas.

¿Qué hacer si te encuentras con un incendio vehicular en carretera?

Si circulas y encuentras un vehículo incendiándose, estas recomendaciones pueden ayudarte a evitar riesgos: