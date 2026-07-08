Pedía “reconocimiento": Responde presidenta municipal de Huimanguillo tras exigir ‘likes’ a becarios

Después de que un video se hiciera viral donde aparece el audio de Mari Luz Velázquez Jiménez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, en el cual exigía que beneficiarios de programas sociales le dieran “like” y compartieran las publicaciones del gobierno local, la mandataria alega que se trató de un malentendido, aunque insistió en que busca que los becarios le den el “reconocimiento” por las ayudas sociales.

¿Qué sucedió con el audio de la presidenta de Huimanguillo

Cabe recordar que la mandataria local cuestionó a los beneficiarios y alegó que debían mostrar su “gratitud” con el régimen.

“No es mucho pedirles que me ayuden a compartir las buenas acciones que hace nuestro gobierno. Ve cuántos jóvenes están aquí, y si ustedes tuvieran gratitud con nuestro gobierno, por lo menos un like le dieran a mi página de Mari Luz Velázquez”, mencionó la presidenta municipal en un encuentro con alumnos de la Universidad Popular de La Chontalpa.

Al divulgarse este audio, la presidenta municipal recibió múltiples críticas por exigir que los becarios y beneficiarios de programas sociales deban hacer promoción de las acciones de su gobierno. Ahora, pretende señalar que dichas declaraciones pudieron ser sacadas de contexto.

Postura oficial del gobierno municipal de Huimanguillo

Ahora, la presidencia municipal de Huimanguillo emitió un comunicado donde menciona que Vázquez Jiménez tiene una “comunicación franca, directa y cercana” con los ciudadanos, lo que en ocasiones puede “generar que algunas expresiones sean sacadas de contexto y se interpreten de manera distinta a su sentido original”.

En el mensaje, publicado el 7 de julio de 2026, la presidenta municipal rechazó que haya coacción o presión a los universitarios para recibir becas. No obstante, el gobierno local pidió que le reconozcan el hecho de brindar ayudas sociales, que, cabe recordar, provienen de los impuestos que pagamos todos.

“Las expresiones señaladas se enmarcan en un contexto de reconocimiento al esfuerzo institucional que implica sostener estos programas”, menciona el comunicado oficial.

