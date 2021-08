Murió “Pantera”, la perrita que rescató Mariana Rodríguez

La influencer y también esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, Mariana Rodríguez, lamentó la muerte de su perrita “Pantera”.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió durante el fin de semana que su perrita “Pantera”, a quien rescató durante la campaña de su esposo, se sentía mal y la llevó al veterinario.

Mariana Rodríguez explicó su perrita se quedó internada debido a su estado de salud debido a una enfermedad relacionada con la presencia de hemoparásitos, provocado por garrapatas, pulgas o incluso por herencia genética.

Sin embargo, “Pantera” no presentó progresos y ya no quería comer. Más tarde sufrió un paro respiratorio del que no se repuso.

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez compartió un video en el que se observaba conmovida por la muerte de su perrita “Pantera”, quien murió al mediodía del domingo.

Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León anuncia en Instagram que murió su perrito rescatado "Pantera". pic.twitter.com/ErkMwHfrrN — at2am (@at2ambrand) August 29, 2021

Mariana Rodríguez escribe sentida despedida a su perrita Pantera

La influencer escribió una despedida para “Pantera”, la cual conmovió a sus seguidores, en la que destaca las cosas que extrañará de ella y asegura que la perrita fue lo mejor que le pasó durante la campaña a la gubernatura de Nuevo León.

No tengo palabras, mi niña, te me fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Dios me presto de ti muy poco pero suficiente para cambiarte la vida y darte lo mejor de mi estos 6 meses que te tuve. Voy a extrañar los gritos de tus hermanos por tus patadas toscas, el verte todas las mañanas gozar en el jardín, tus frisbees favoritos, tus mordidas pero sobre todo tus ojitos hermosos. Eres el mejor recuerdo que tengo de esta campaña. Para siempre en mi corazón, mi negrita hermosa.

Mariana Rodríguez rescató a la perrita el pasado 12 de marzo cuando la halló con una cadena en calles del municipio de Cadereyta, Nuevo León. La influencer de inmediato la adoptó y le puso “Pantera”, debido al pelaje de la perrita.

En un álbum que compartió en redes sociales, Mariana Rodríguez aseguró que seguiría trabajando por todos aquellos seres que no tienen voz, como los perros, para darles una vida digna.

La influencer solía compartir fotografías con su perrita “Pantera” mientras realizaba ejercicio o cuando le enseñaba un nuevo truco.

