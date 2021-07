Novio se equivoca durante su discurso de boda y se vuelve viral

La boda es uno momentos memorables para las parejas que deciden consolidar su amor ante la religión que profesan; sin embargo, para algunos suele ser un momento de mucho nerviosismo, tal como le ocurrió a un novio, quien debido a la adrenalina se equivocó en su discurso.

El momento de esta boda quedó grabado y se difundió en la plataforma de TikTok donde de inmediato se volvió viral por lo espontáneo del momento, pero también porque la pareja, incluso el sacerdote que oficiaba la misa, tomó con humor esta equivocación en el discurso del novio.

En el video, se observa que la pareja decía sus votos mientras se entregaban los anillos, en ese momento, al novio le tocaba emitir su discurso.

“Iresma, recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti y que siempre te seré infiel…”

Invitados toman con humor equivocación de novio en discurso

La última palabra del discurso provocó sobresalto en la novia, quien junto con el padre y los padrinos de anillos ríen por el chascarrillo del novio, por lo que de inmediato dijo al sacerdote: “Ya no me quiero casar, padre, Me voy…”.

El padre de la boda de inmediato repitió el Padre Nuestro, debido al resbalón del novio durante su discurso.

La novia publicó su video con la leyenda: “Recomendación, no se pongan nerviosos a la hora de estar en el altar”.

TikTok reacciona a error del novio en discurso de boda

Los usuarios de TikTok comentaron el video en el que dijeron a modo de broma que no fue una equivocación del novio en su discurso de su boda, sino un aviso de lo que podría suceder en el matrimonio.

Otros en cambio, comentaron que el novio dijo lo de ser infiel en su discurso porque pensaba en “su ganado”.

Algunos más aseguraron que sus familiares tuvieron un caso similar durante su boda y que cumplieron la palabra que dijeron ante Dios.

Lo mismo le dijo mi tía a su esposo de los nervios y mi tío respondió que no era necesario que se lo prometiera.

Bueno, él fue sincero, él sabe que en la casa de Dios no se puede decir mentiras.

