Virus Oya: detectan primer caso en humanos en China; de esto se trata

Científicos en China documentaron el primer caso de una persona infectada por el virus Oya, un patógeno del género Orthobunyavirus que hasta ahora se había identificado principalmente en mosquitos en Asia.

El hallazgo, confirmado en septiembre de 2026, corresponde a una mujer de 54 años que trabajaba en una granja de gansos en Qingyuan, provincia de Guangdong, y que desarrolló un cuadro clínico severo con fiebre de 40 °C, vómitos intensos, diarrea frecuente y daño hepático, de acuerdo con lo revelado en la publicación especializada en The New England Journal of Medicine.

Qué es el virus Oya y cómo se transmite

El virus Oya es un arbovirus, es decir, un patógeno que circula entre animales y puede transmitirse a humanos mediante insectos que se alimentan de la sangre de otros seres vivos.

Forma parte del género Orthobunyavirus y fue identificado por primera vez en el año 2000. Desde entonces, muestras del virus se han detectado en mosquitos y jejenes (insectos más pequeños que los mosquitos) de diferentes zonas de Asia, incluidos China, Vietnam, India y Malasia.

La vía de transmisión que investigan los expertos es la picadura de insectos como mosquitos y jejenes, en particular de la especie Culicoides. El virus Oya no se comporta como un virus respiratorio de transmisión directa entre personas.

Cabe resaltar que, hasta ahora, el hallazgo de este caso no demuestra que exista una transmisión continua de persona a persona, por lo que los investigadores seguirán estudiando su circulación, sus posibles reservorios y el papel de los insectos en su propagación.

Síntomas y efectos del virus Oya en el organismo

La paciente china ingresó en el hospital con síntomas similares a una sepsis: fiebre alta, escalofríos, malestar general y pérdida del apetito.

Posteriormente, desarrolló vómitos intensos y más de 10 episodios de diarrea al día, además de hemorragias en los ojos y pequeñas manchas de sangre en la piel. Los análisis clínicos revelaron glóbulos blancos elevados, plaquetas bajas, daño grave del hígado y coagulación intravascular diseminada.

¿Existe tratamiento o vacuna contra el virus Oya?

Por ahora, no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Oya. La paciente china recibió tratamiento contra los síntomas, evolucionó favorablemente y fue dada de alta después de 19 días de hospitalización.