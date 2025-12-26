Yuriria y su bello convento de San Agustín; una invitación a viajar en el tiempo

El ex convento de San Agustín es uno de los edificios más emblemáticos de la época colonial y se encuentra en Yuriria, en el estado de Guanajuato.

A Yuriria no solo la caracteriza su laguna, también cuenta con una joya colonial en el centro del pueblo mágico con 466 años de antigüedad.

Es el ex convento de San Agustín y se construyó como una fortaleza para defenderse de ataques de los Chichimecas.

Julio César Morales, guía de turistas lo explica de esta forma: “En 1537 aproximadamente es cuando llegan los agustinos y ellos se hacen cargo eclesiásticamente de lo que era Yuririapúndaro, que es el nombre completo de lo que era el asentamiento que teníamos aquí y posteriormente llega un agustino que se llama Fray Diego de Chávez Alvarado y es el que empieza a hacer este convento se inicia en el año de 1550 y se termina 9 años después 1559".

Hoy, en lugar de convento, es un museo y anexada a la construcción se conserva la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, Patrona de Yuriria, el interior es hermoso y en la fachada, hay una estatua de San Agustín rodeado de un diseño que representa las culturas indígena y española.

Habitantes y turistas disfrutan de las joyas de Yuriria

Afuera del templo, yurirenses y turistas lo aprecian y pasan un rato agradable en el jardín.

“Pues mucha gente viene aquí pues porque obviamente se les hace muy impresionante la construcción entonces pues obviamente también es muy bonito por dentro”, dice Selene Ruiz, habitante de Yuriria.

O Soledad Rico, visitante de Uriangato, quien dice que se trata de un lugar que está “muy bonito uno se divierte mucho”

Lo mismo que María Guadalupe Rico quien declaró a Fuerza Informativa Azteca (FIA): que “bonito porque traemos a los niños a jugar y a divertirse y pues también nosotros”

Así que visitar Yuriria y contemplar este edificio antiguo es como viajar en el tiempo.