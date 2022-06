¡Vivir sin agua! Así fue el chapuzón masivo en Nuevo León (VIDEO)

Habitantes de Nuevo León han tenido que vivir sin agua durante varias semanas, pero la situación es cada vez más desesperante, y han tenido que recurrir a acciones de protesta para exigir el suministro del líquido y el pasado fin de semana realizaron un chapuzón masivo en el paseo Santa Lucía.

Aunque había vigilancia de 50 policías de Fuerza Civil, Mariana, habitante de la colonia El Sabino en Guadalupe, fue la primera que se arrojó al lago.

Protestan con chapuzón masivo en Nuevo León, exigen agua

Lo justificó de esta forma: “Principalmente por mi hijo que tiene autismo: por ti Laureano, por ti lo voy hacer, por ti”.

Ya desde la laguna verdosa y contaminada, la mujer dijo que su hijo “nada más me reclama y no se qué contestarle, no sé qué contestarle a mi hijo, entonces vi la manifestación y yo dije voy, voy en tu nombre, voy por ti”.

Y es que surgió en redes sociales una imagen de una convocatoria a un baño masivo en el Paseo Santa Lucía frente al Museo de Historia Mexicana.

El viernes ciudadanos acudieron incluso en traje de baño a unirse a esta manifestación por los cortes de agua a raíz de la crisis que enfrenta el estado.

¡Al #agua patos! 💦



Sin importarles que el lago estuviera sucio y verdoso, ciudadanos participaron en un chapuzón masivo en el Paseo Santa Lucía, #NuevoLeón, como protesta ante la carencia del vital líquido.



Con información de @Ernesto_8ainfo7 | @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/0TxmePbVIs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2022

Chapuzón masivo en aguas contaminadas

Y así muchos ciudadanos se sumergieron en las aguas verdosas de este lago.

Jóvenes que participaron en este chapuzón masivo indicaron que lo hicieron para “para apoyar más que nada porque Monterrey siempre tiene que estar unido, no es una sola persona, somos muchos”.

Otro joven declaró. “Sí sería una especie de protesta para, pues para que ya nos den agua, porque sé que hay agua, pero no la quieren dar”.

Un elemento de la policía estatal advirtió a los participantes de la protesta que el lago contiene agentes químicos, pero eso no evitó el chapuzón masivo.

“El agua que está dentro de éste canal tiene agentes químicos, que pueden ser nocivos para la salud de ustedes en su piel, de antemano los que vayan a ingresar a esa agua, bajo su responsabilidad”, advirtió.

Ya en el agua los manifestantes lanzaron consignas, se tomaron de las manos y al realizar una rueda gritaron “Queremos agua, queremos agua ”.

Hicieron del Paseo Santa Lucía un balneario público y hasta con todo y panchanga. Y así el chapuzón masivo si se dio, en su exigencia a la autoridad por la carencia del líquido.