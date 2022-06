¡Vivir sin agua! Recortan horarios escolares por escasez en Nuevo León

Nuevo León.- A partir de este miércoles, la Secretaría de Educación de Nuevo León decidió recortar 30 minutos los horarios escolares; además de recorrer horas de entrada y salida en preescolar, primaria y secundaria. Lo anterior, ante la crisis de vivir sin agua en la ciudad que afecta también a los planteles escolares.

Los cambios obedecen a poder destinar más tiempo de clases dentro de la “ventana” en que sí hay agua, esto es, antes de las 10:00 horas. Además, se pidió a los alumnos llevar por lo menos un litro de agua potable para su consumo. Esto, a siete semanas de que concluya el ciclo escolar, el próximo 28 de julio.

Los alumnos de preescolar tendrán horario de 8:30 a 12:00 horas para el turno matutino, y de 14:00 a 16:30 horas para el vespertino.

En tanto, en las primarias y secundarias las clases se llevarán a cabo de las 7:00 a las 11:00 horas para los que están de día; y de 13:00 a 17:00 horas para quiénes van por la tarde.

En el caso de quienes asisten por la noche a la secundaria, el horario será de 18:00 a 22 horas.

Respecto a los centros de atención múltiple (cam), el cambio se hará conforme al nivel educativo y turno

Cuatro días sin agua en García

Sin agua, así es como habitantes de las colonias Vistabella y Portales de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León han despertado por cuatro días consecutivos.

Nelly Valdés, una de las afectadas, explicó: “Tenemos desde el viernes, el viernes en la mañana llegó el agua alrededor de las 07:40 y nos cortaron a las 10:00 de la mañana. No tenemos agua, no nos dieron chance ni de juntar agua entonces desde el viernes, ya es viernes, sábado, domingo, lunes martes y ni una pipa nos han mandado, quedaron de mandar pipas y no nos han mandado las pipas”.

Y no fueron los únicos que se quedaron esperando. Vecinos se acercaron al contenedor que instaló agua y drenaje para que pudieran abastecerse de agua, lo que no sabían es que estaba vacío.