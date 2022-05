¡Vivir sin agua! Monterrey, Nuevo León lleva 8 días sin una gota

Monterrey, Nuevo León.- Habitantes de la calle Castelar del sector de Nuevas Colonias en Monterrey, Nuevo León llevan 8 días sin agua. Los adultos mayores son los que más sufren por la escasez.

”..Ya tenemos más de una semana que no tenemos agua antes nos llegaba de perdido en la madrugada no dormíamos por estar esperando a las 3 o 4 de la mañana. Ahorita tuve que lavar trastes con agua purificada que me trajeron porque nada, ni para bañarse. Es una cosa horrible”, describió don Pepe.

San Juanita Rangel de 67 años, quien sufre una lesión de la columna vertebral, también padece la falta de este servicio indispensable en el consumo humano. “Me gasto todos los días 40 pesos para que que me la traigan porque yo no puedo, yo estoy enferma. En aparato porque tengo unas hernias de disco entonces yo no puedo cargar agua”.

Como pudieron almacenaron agua en recipientes, pero a 8 días sin que caiga una gota por las tuberías, las reservas ya se están agotando.

“Don Pepe ¿Ya le queda poca agua ? Desafortunadamente si ¿Cómo la está sufriendo ? La verdad si nos hace falta el agua todos los vecinos estamos sufriendo la falta de agua. Cómo usted puede observar todo esto está vacío y esto es lo poquito de agua que tengo aquí y en la lavadora es lo último que tengo. Hoy hace 8 días que no ha venido el agua. Que pongan atención a los vecinos porque desgraciadamente si nos hace falta el agua”.

Sin embargo, no hay aún fecha para que el agua vuelva a correr por las tuberías. Así es sufren el vivir sin agua en Monterrey, Nuevo León.

Cuánta agua almacenar en su reserva de emergencia