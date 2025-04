Vuelca autobús con 40 pasajeros en Galeana, Nuevo León; hay 2 muertos y 15 lesionados

La tragedia se hizo presente sobre la carretera Matehuala-Saltillo, cuando un autobús turístico que viajaba con alrededor de 40 pasajeros, incluyendo mujeres y niños, volcó a la altura del kilómetro 198 en Galeana, Nuevo León.

El accidente cobró la vida de 2 personas y dejó al menos 15 lesionados, algunos de ellos con heridas de gravedad, por lo que fue necesario trasladarlos con urgencia a un hospital.

Accidente en Galeana: Autobús vuelca sobre Matehuala-Saltillo

El camión turístico había salido de Monclova, Coahuila, con rumbo a la CDMX, como parte de un tour organizado por una agencia de viajes, según informó Protección Civil del estado.

Hasta el momento se desconoce si el accidente fue causado por una falla en los frenos u otro desperfecto mecánico; sin embargo, la unidad volcó tras salirse del tramo conocido como F-57.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, una persona perdió la vida en el lugar del accidente y otra más falleció mientras era trasladada a un hospital.

Entre los heridos, dos se encuentran en estado grave y al menos seis presentan lesiones bastante graves. El resto de los pasajeros fue atendido en hospitales cercanos, principalmente en el IMSS No. 1 y la clínica San Rafael.

Difunden lista de lesionados tras volcadura en Galeana, Nuevo León

Aunque las autoridades no han dado a conocer una lista oficial, de manera extraoficial se compartieron algunos nombres y edades de las personas lesionadas:



Ian Mateo Ávila García, 6 años

Viridiana García Pulido, 24 años

Leonardo Ávila García, 1 año

Norma Alicia Maldonado Celestino, 55 años

Horacio Alvarado Sandoval, 49 años

Yadira Terraza Estrada

María Rosaura Cerda Rojas, 62 años

Rosario Terrazas, 52 años

Maricela Fuentes Morales, 66 años

Mario Reyes Jaramillo, 42 años

Alondra Jazmín Gaona, 39 años

José Armando Sánchez Reyes, 48 años

De igual forma en redes sociales se dio a conocer que Martina F.M., de 62 años, fue una de las víctimas de la volcadura de camión, luego de que se le diagnosticara politraumatismo.

¿Qué originó la volcadura de autobús en la carretera Matehuala-Saltillo?

Las autoridades aún no han confirmado las causas del accidente, pero no se descarta que el exceso de velocidad haya influido en la volcadura. Por lo mientras, se iniciará una investigación contra la empresa turística para deslindar responsabilidades.

Por si transitas por la zona, autoridades de Nuevo León informaron que la circulación no se vio afectada, pese a las maniobras de rescate y atención médica.