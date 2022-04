Wall Street sube tras recuperación de acciones de crecimiento

Este miércoles los principales índices de Wall Street subieron, ya que la recuperación de los valores de crecimiento y los buenos resultados de Delta Air Lines compensaban la caída d el banco JPMorgan tras informar de una baja de la ganancia trimestral.

¿Cómo cotizan los principales índices de Wall Street?

El Promedio Industrial Dow Jones .DJI subía 45.66 puntos, un 0.18%, a 34,284.09 unidades.

El índice S&P 500 .SPX ganaba 11.78 puntos, un 0.26%, a 4,409.23 unidades.

El Nasdaq Composite .IXIC subía 114.64 puntos, o un 0.86%, a 13,485.61 unidades.

Índices de Wall Street aumentan por avance en acciones de aerolíneas

Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban, con los valores industriales .SPLRCI liderando las ganancias, ayudados por el avance de las acciones de las aerolíneas.

Delta Air Lines Inc. DAL.N se disparaba un 5.8% tras prever una vuelta a los beneficios en el trimestre actual, ya que la demanda de viajes aéreos está en máximos históricos. Aerolíneas como American Airlines Group Inc AAL.O, United Airlines Holdings Inc UAL.O y Southwest Airlines Co LUV.N ganaban entre un 7.2% y un 9.9%.

Las acciones de mega capitalización Apple Inc AAPL.O y Meta Platforms Inc FB.O subían un 0.6% cada uno, mientras que Nvidia Corp NVDA.O y Advanced Micro Devices Inc AMD.O trepaban un 2.4% y un 2.3%, respectivamente, después de que los papeles de los fabricantes de chips se vieron afectados durante la semana.

El índice de semiconductores de Filadelfia .SOX ha perdido casi un 21.8% y el Nasdaq .IXIC un 14% en lo que va de año, ya que los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado se vieron presionados por las señales de la Reserva Federal de que subirá de forma agresiva las tasas de interés para controlar la creciente inflación.

Con información de Reuters.