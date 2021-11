Wall Street cierra con caída mínima a espera de referencias económicas

Este lunes, Wall Street cerró prácticamente sin cambios, en espera de más referencias económicas, y después de que el mercado puso fin a una racha de cinco avances semanales consecutivos.

¿ Cuál fue el desempeño de Wall Street?

El S&P 500 quedó sin cambios cerró este lunes en un nivel de 4,682.80 unidades. El Dow Jones, compuesto por 30 gigantes industriales, cedió -0.04% concluyó en 36,087.45 puntos, al igual que el tecnológico Nasdaq, que retrocedió 0.04 % y finalizó en 15,853.85 unidades.

El sector tecnológico fue uno de los que causó mayores preocupaciones en la jornada.

Las acciones de Tesla comenzaron con pérdidas este lunes, llevando el valor de mercado del fabricante de automóviles eléctricos por debajo de un billón de dólares por segunda vez en cuatro sesiones, su acción cedió cerca de 2% después de que su presidente ejecutivo, el multimillonario Elon Musk, vendió acciones por 6,900 millones de dólares y se enfrascó en una discusión en Twitter con el demócrata Bernie Sanders, quien quiere que los millonarios paguen más impuestos.

Los retornos del Tesoro de Estados Unidos subieron. El alza de los rendimientos del Tesoro tiende a lastrar las áreas de alto crecimiento, como la tecnología, ya que descuentan las ganancias futuras del sector.

La rentabilidad de la deuda de referencia a 10 años tocó su nivel más alto desde el 27 de octubre.

Los valores bancarios, que se benefician de la subida de los retornos, avanzaron, porque los inversores tomaban posiciones para los posibles efectos de la reducción de lascompras masivas de activos por parte de la Reserva Federal.

“Wall Street está completamente obsesionado con lo que ocurre en el mercado de bonos”, dijo Edward Moya, analista de mercado senior de OANDA.

“Estamos empezando a ver que los retornos están subiendo y eso, en última instancia, señala que hay mucho más nerviosismo por el hecho de que la Fed pueda llegar un poco tarde a la hora de ofrecer un alza de tasas y se vea obligada a reaccionar mucho más rápido, dadas las presiones inflacionarias”, agregó.

La actividad manufacturera en Nueva York subió a 30.9 en noviembre, muy por encima de la lectura anterior de 19.8 y de la estimación de 21.2.

Factores que incidirán en el desempeño de Wall Street

La atención se centrará esta semana en los informes de resultados de varias grandes minoristas, como Walmart Inc, Target Corp, Home Depot Inc y Macy’s Inc, que completarán una temporada de beneficios muy positiva, que ayudó a impulsar a Wall Street a nuevos máximos.

El martes también se publicarán datos de ventas minoristasde octubre, que se espera que revelen el impacto de la inflaciónen el gasto de los consumidores.

Boeing Co fue el principal impulso para el DowJones, ya que la acción alcanzó un máximo de tres meses después de que Emirates anunció un pedido de dos 777 Freighters y de que Saudi Arabian Airlines abrió conversaciones para un pedido de aviones de cabina ancha.