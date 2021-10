Wall Street opera con ganancias; antes de resultados de Apple y Amazon

Los principales índices de Wall Street subían el jueves, ya que las optimistas ganancias trimestrales de Caterpillar, Merck y Ford ayudaron a los inversores a ignorarlos datos que mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró bruscamente en el tercer trimestre.

Ford Motor Co subió un 11,2% después de que el fabricante de automóviles superó las estimaciones de ganancias del tercer trimestre y elevó su pronóstico de utilidades para todo el año.

Caterpillar Inc sumaba un 2,9% después de reportar ganancias trimestrales por los altos precios de las materias primas, mientras que la mejora trimestral y el aumentopronosticado por la farmacéutica Merck & Co Inc ayudarona sus acciones a ganar un 4,0%.

Diez de los 11 principales sectores del S&P avanzaban en las primeras operaciones, con tecnología y bienes raíces entre los principales ganadores.

El informe del Departamento de Comercio mostró que la economía estadounidense creció a su ritmo más lento en más de un año en el tercer trimestre, en medio de un aumento de las infecciones por COVID-19, tensando aún más las cadenas de suministro mundiales y provocando una escasez de bienes como los autos que casi ahogó el gasto del consumidor.

Las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos continuaron mejorando, y la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó a un nuevo mínimo de 19 meses la semana pasada.

“El crecimiento más lento en el tercer trimestre fue el resultado de una normalización de la actividad de gasto y de que los importantes cuellos de botella persistieron. Hay signos de un mejor desarrollo en el cuarto trimestre”, dijo Bernd Weidensteiner, economista senior de Commerzbank en una nota.

"(Los datos) no disuadirán a la Fed de decidir un final gradual de sus compras de bonos la próxima semana, dada la buena situación en el mercado laboral y los crecientes riesgos de precios”, agregó.

Informes de ganancias positivos han llevado el índice de referencia S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones a máximos históricos esta semana, mientras que el Nasdaq ha estado solo un 0,4% por debajo de su máximo histórico alcanzado el 7 de septiembre.

Se espera que las ganancias de las empresas del S&P 500 crezcan un 37,6% interanual en el tercer trimestre, frente a un aumento esperado del 29,4% al comienzo de la temporada de ganancias, según datos de Refinitiv.

La atención también se centrará en los informes de ganancias de Apple Inc y el gigante del comercio electrónico Amazon.com después del cierre del mercado el jueves, terminando una temporada de resultados en gran medida optimista para las acciones de tecnología de mega capitalización.