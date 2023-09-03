Entregan a Xóchitl Gálvez constancia como coordinadora del Frente Amplio por México

En el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, la panista Xóchitl Gálvez recibió la constancia como la coordinadora de la construcción del Frente Amplio por México.

Con este acto la senadora fue nombrada oficialmente coordinadora del FAM para competir en las elecciones 2024, tras la declinación de sus compañeros Santiago Creel y Beatriz Paredes, quienes no fueron favorecidos por las encuestas.

Tras la entrega de constancia a Gálvez, el FAM finaliza su proceso interno de elección de coordinadora y aspirante para representar a la oposición en las Elecciones Presidenciales de México en 2024, donde la senadora del PAN se convierte en aspirante a ser la primera mujer mandataria.

Más de dos millones de mexicanos se han inscrito en la plataforma del FAM, según su Comité Organizador.

Gálvez estuvo acompañada en el acto político por los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano y otros representantes de los tres partidos políticos.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia?

"Mexico necesita una mujer que nos haga jalar parejo, nos necesita a todos. No vamos a recurir a la ofensa ni a la descalificación, México necesita una presidenta que respeta a todos y que gobierne para todos. No vamos a engañar ni manipular la gente, les diré siempre la verddd, por dolorosa que sea, siempre les diré la neta", declaró Xóchitl Gálvez.

La panista aseguró que no tiene un partido formalmente, ya que es una "daltónica política" pues su único color es el de México, por el que aseguró que seguirá en la lucha rumbo a las elecciones 2024. "No tengo formalmente un partido, soy políticamente daltónica, solo veo el color de México".